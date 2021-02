Verwaltungssitz der Schlösserstiftung soll nach Rudolstadt

Rudolstadt/Saalfeld Ein Beschlussantrag für die Kreistagssitzung am Dienstag will die Position des Städtedreiecks in der Debatte stärken

Mit einem Beschlussantrag für die Kreistagssitzung am kommenden Dienstag in Saalfeld soll die Position von Städtedreieck und Landkreis zur Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten unterstrichen werden. Darin geht es vor allem darum, in Rudolstadt nicht nur den Rechtssitz, sondern auch den Verwaltungssitz der Stiftung festzuschreiben.

Der Kreistag des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt mache sich ausdrücklich die Stellungnahme des Kommunalen Arbeitskreises zu dem vorgelegten Entwurf des Thüringer Gesetzes über die Errichtung der Kulturstiftung des

Freistaats Thüringen zu eigen, heißt es in dem von Landrat Marko Wolfram (SPD) unterschriebenen Antrag.

Begrüßt werde insbesondere die Integration von Museumsbetrieben und deren

Sammlungen in die Stiftung. Hierzu sei jedoch zwingend erforderlich, "dass in dem Gesetzestext auch die Konditionen konkretisiert werden, zu denen die musealen Betriebe und ihre Sammlungen in die Stiftung eingebracht werden können", heißt es wörtlich. Das Mitspracherecht der bisherigen Träger und das Maß der

finanziellen Entlastung bedürften zwingend einer inhaltlichen Konkretisierung.

Weiter sei in der Gesetzesänderung festzuschreiben, dass der Sitz der Stiftung in Rudolstadt verbleibt. "In den letzten 25 Jahren sind mehrere Landesinstitutionen aus dem Städtedreieck am Saalebogen wegverlegt worden. Eine weitere Schwächung des Mittelzentrums mit oberzentralen Funktionen steht mit den landesplanerischen Zielstellungen im Widerspruch", so die Begründung. Einem Auseinanderfallen von Verwaltungssitz und Rechtssitz werde entschieden widersprochen.

Unterstützt wird die Initiative auch von der Fraktion Bürger für den Landkreis (BfL). "Es ist ein gutes Zeichen, wenn die kommunale Familie hier Einigkeit signalisiert und so einen wichtigen Standort erhält", wird Fraktionschef Jörg Reichl in einer Mitteilung zitiert. TS