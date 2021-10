Verwirrte in Sonneberg stoppt Auto und reist Kennzeichen ab

Sonneberg. Polizei sucht nun nach der Frau.

Eine polizeibekannte, offensichtlich verwirrte 42-jährige Sonnebergerin stoppte am Mittwochnachmittag im Bereich der Schießhausstraße ein Auto. Danach riss sie das vordere Kennzeichen samt Halterung ab und flüchtete zu Fuß. Die hinzugerufenen Polizeibeamten erkannten die Frau aufgrund von ihr gefertigter Bilder und einer Personenbeschreibung. An ihrer Wohnanschrift und in der Umgebung habe die Frau von den Beamten dann aber nicht angetroffen werden können, heißt es in der Polizeimeldung. Jetzt werde nach den Kennzeichen gefahndet und der sozialpsychiatrische Dienst sei informiert worden.

