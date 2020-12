Verzögerungen bei Kaufhaus-Umbau zum Software-Standort in Saalfeld

Die Schönheit der Fassade ist schon jetzt erlebbar: Nach dem die Bauhüllen gefallen sind, zeigt sich das ehemalige Warenhaus von Becker & Salinger in der Saalfelder Saalstraße wieder in seinem ursprünglichen Glanz. Doch die endgültige Fertigstellung des zu DDR-Zeiten als Industrie-Konsum (INKO) genutzten Baus zieht sich hin.

Hatte Architekt Thomas Brückner noch im Sommer dieses Jahres erklärt, die Fertigstellung des 1930 im Stil des Neuen Bauens errichteten Gebäudes werde bis Dezember 2020 gelingen, erklärte er nun, die Übergaben an den Eigentümer, das Saalfelder Software-Unternehmen Batix, könne erst „Ende Februar, Anfang März“ 2021 erfolgen.

Viele Mitarbeiter der Baufirmen in Quarantäne

Ursache dafür seien die Corona-Pandemie, die schwierige Liefersituation für Material und Baustoffe sowie die Witterung, erklärte Brückner am Dienstag auf Anfrage dieser Redaktion. In vielen Baufirmen befinden sich laut Brückner zahlreiche Mitarbeiter in Quarantäne.

Voraussetzung für die Realisierung der neuen Termin-Aussicht sei das Ausbleiben weiterer größerer Ausfälle. Brückner zufolge habe das Erdgeschoss längst gestrichen und der Gehweg der Gerbergasse längst neu gepflastert sein sollen. Diese Arbeiten würden nun im neuen Jahr erfolgen.

Die Sanierung des lange Zeit leerstehenden alten Warenhauses und die Umnutzung zu einem Software-Standort gilt in Saalfeld als Glücksfall, da dadurch die bislang unterentwickelte untere Saalstraße aufgewertet wird.