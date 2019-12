VG-Chef-Wahl führt zu Rücktrittslust

Robert Heerwagen wird neuer Vorsitzender der Verwaltungsgemeinschaft Schiefergebirge (VG). Die zehnköpfige Gemeinschaftsversammlung wählte den 40-Jährigen bei ihrer Sitzung am Dienstag im Rathaus Gräfenthal mit sechs Stimmen. Sein Herausforderer, Kreiskämmerer Ulf Ryschka, unterlag mit drei Stimmen. Ein Votum war ungültig. Dass im Zuge der Wahl Gräfenthals Bürgermeister Wolfgang Wehr (parteilos) seinen Rücktritt in Aussicht stellen würde, war da noch nicht klar.

Insgesamt hatten sich fünf Bewerber für den vakanten Posten beworben, wobei einer seine Kandidatur noch am Wahltag zurückzog. Es waren dies neben Ryschka der Leutenberger Bürgermeister Robert Geheeb (SPD) und Yvonne Mötzel, Hauptamtsleiterin in Remptendorf. Alle Kandidaten hatten sich am vergangenen Freitag ebenfalls in Gräfenthal den Versammlungsmitgliedern nichtöffentlich vorgestellt. Aus den mündlichen Vorschlägen der VG-Vertreter der drei Mitgliedsgemeinden vorm Wahlakt gingen Ryschka und Heerwagen als Favoriten hervor, die bereits vorher als chancenreichste Bewerber galten.

Urlaub vom Rathaus-Chefsessel bis Ende Januar

Doch Gräfenthals Bürgermeister Wolfgang Wehr (parteilos), seit Anfang Oktober kommissarischer VG-Vorsitzender, zeigt sich über das Abstimmverhalten verärgert. Eigentlich, so sagt er, hatten die VG-Vertreter aus Lehesten und Gräfenthal geschlossen für Ryschka abstimmen wollen. So sei es abgesprochen gewesen.

Grund: Beide Städte sähen es gern, wenn die VG-Verwaltung mit Sitz in Probstzella dezentralisiert und die Standorte Lehesten und Gräfenthal gestärkt würden. Heerwagen sei aber ein entschiedener Gegner dessen, so Wehr. Trotzdem hätten schlussendlich zwei aus dem Sextett anders als abgesprochen gewählt. „Dass die bewusst gegen ihre Städte votieren, ist extrem enttäuschend und nicht nachvollziehbar!“, teilt Wehr der Zeitung am Folgetag mit.

Konfrontiert mit dieser Aussage versteht einer der beiden Gemeinten, der anonym bleiben möchte, die Welt nicht mehr. „Ich weiß nicht, wie Herr Wehr auf die Idee kommt, ich hätte für oder gegen diesen oder jenen abgestimmt. Es war eine geheime Wahl“, so der Mann. Von einer gemeinsamen Absprache weiß er ebenfalls nichts. Im Gegenteil hätte Wehr ihnen kurz vor der Wahl regelrecht „eingeschärft“, doch für dessen Wunschkandidaten Ryschka zu stimmen: „Er wollte es quasi festlegen“.

„Dezentralisierung ist nicht sinnvoll“

Im Zuge dessen hatte Wehr noch am Abend vor größerer Runde mitgeteilt, zurücktreten zu wollen. Das heißt, eher Rücktritt light: „Ich nehme meinen angesammelten Jahresurlaub von 2019 durchgehend bis Ende Januar. In dieser Zeit wird mich mein Beigeordneter Gerhard Scheufler vertreten. Funktioniert das, soll er das Amt ganz übernehmen, falls nicht, könnte ich mir vorstellen, wieder zurückzukommen“, erklärt Wehr. Bedingung: Der Abweichler aus Gräfenthal solle seinen Sitz in der VG-Versammlung räumen. Sei er dazu nicht bereit, solle ihn notfalls der Stadtrat dieses Amtes entheben. „Wenn einem die eigenen Leute in den Rücken fallen, geht es nicht anders“, begründet Wehr seine Entscheidung.

Davon unbeschadet, kann Heerwagen den Vorwurf nicht nachvollziehen: „Der VG-Sitz ist Probstzella. In Gräfenthal und Lehesten werden Bürgerbüros und vollwertige Einwohnermeldeämter vorgehalten“, erklärt er. So stehe es im Beitrittsvertrag mit Gräfenthal und werde es seit Jahren mit dem bereits langjährigeren VG-Mitglied Lehesten praktiziert. „Eine Dezentralisierung scheint aus Sicht der Verwaltung nicht sinnvoll“, ergänzt der Beamte. Und wenn, dann müsse die VG-Versammlung über solche Änderungen entscheiden.

Der Posten war freigeworden, da Probstzellas Bürgermeister Sven Mechtold (SPD) seit seiner Wiederwahl Anfang Oktober nur noch als ehrenamtlicher Bürgermeister wirken darf, da die Gemeinde zu wenige Einwohner hat. Da Lehesten und Gräfenthal aus selbem Grund auch keine Hauptamtler auf dem Chefsessel mehr hat, muss laut Kommunalordnung zumindest der VG-Vorsitz hauptamtlich sein. Bis 6. Oktober übte Mechtold ihn neben seinem Bürgermeisteramt aus.

Heerwagen ist Diplom-Verwaltungswirt, studierte an der Fachhochschule in Hof und arbeitete mehrere Jahre in Diensten der Stadt München. Seit 2009 ist der Arnsbacher leitender Beamter der VG. Als ein Ziel seines Amtes, das er formal erst im neuen Jahr antritt, nennt er die Entspannung der Personalsituation in der Verwaltung.