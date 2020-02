Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

VG-Chef-Wahl im Schiefergebirge: Stimmabweichler outen sich nicht

Viel Ärger um die Wahl des hauptamtlichen Vorsitzenden der VG Schiefergebirge im Dezember (wir berichteten): Drei Lehestener und Gräfenthaler Mitglieder der VG-Versammlung hatten nach Ansicht von Gräfenthals Bürgermeister Wolfgang Wehr (parteilos) nicht wie vorher besprochen für Bewerber Ulf Ryschka gestimmt, unter dessen Ägide sich beide Städte eine Stärkung ihrer Standorte erhofft hätten, sondern für den letztlich siegreichen Probstzellaer Robert Heerwaagen. „Nun hat dieser auch noch eine Stimme mehr in der VG-Versammlung, die er sicher für Probstzella einsetzen wird. Lehesten und Gräfenthal haben keine Mehrheiten mehr“, macht Wehr seiner Verärgerung Luft. In den Folgetagen sowie im nichtöffentlichen Teil der letzten Gräfenthaler Stadtratssitzung forderte er diese Räte auf, ihre Ämter niederzulegen, jedoch erfolglos. „Die stimmen gegen ihre Stadt und dann will es keiner gewesen sein. Das ist traurig!“