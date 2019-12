Viel Aufwand für wenig Sex

Über den Haushalt des Landkreises, der am Dienstag im Kreistag beschlossen wurde, war in dieser Woche zu berichten. Ein Zahlenwerk über 177.000.000 Euro, also in etwa den Marktwert von zwei Verteidigern und einem Torwart bei Manchester City.

Als ich in den 1990er Jahren zum Zwecke der journalistischen Fortbildung ein fünftägiges Seminar in Haushaltssystematik besuchte, sprach man gern vom Etat als dem „Kursbuch der Kommune“. Als ich jetzt über das Konvolut für 2020 schrieb, habe ich mich gefragt, ob jüngere Leser überhaupt wissen, was ein Kursbuch ist – und dass es rein gar nichts mit der Börse zu tun hat. Kein Mensch trägt mehr ein Kursbuch mit sich herum, nicht mal einen Taschenfahrplan. Wer wissen möchte, wann der nächste Zug fährt, ruft die entsprechende App auf und fragt sein Smartphone. Am Donnerstag konnte er dort erfahren, dass auf der Saalebahn über Stunden gar nichts ging. Das konnte kein Kursbuch bei Drucklegung wissen. Nicht mal ein Taschenfahrplan.

Immer mehr Bücher, Pläne und sonstige Druckerzeugnisse müssen die drückende Überlegenheit der digitalen Pendants anerkennen. Was hätte man an Zeit und Nerven gespart, hätte es schon vor 50 Jahren statt Tage-, Klassen- und Posteingangsbüchern Blogs, Officeprogramme und Mails gegeben. Niemand hätte „Simone ist doof“ mühsam übermalen müssen, als Simone irgendwann nicht mehr doof war. Statt Dietmar eine reinzuhauen, hätte ich ihn einfach bei Facebook blockiert. Statt mit Leuten auf dem Weihnachtsmarkt zu reden, kann man auch einfach im WhatsApp-Status nachsehen, was sie so treiben. Filme gibt’s bei Netflix, Musik bei Spotify und Sex bei Tinder. Manchmal frage ich mich, weshalb wir früher so einen verdammten Aufwand betrieben haben, um ein bisschen Spaß zu haben. Dabei sind Filme, Musik und Sex – haushaltstechnisch betrachtet – ohnehin freiwillige Leistungen. „Das Salz in der Suppe“, wie ein aufstrebender Sozialdemokrat am Dienstag im Kreistag sagte.

Dass die Volksvertreter bei solchen Abstimmungen noch wie vor 100 Jahren den Arm heben, wirkt im digitalen Zeitalter fast schon anachronistisch. Haben die kein Votepad?! Oder wenigsten einen Buzzer? Schönes Wochenende!