Rudolstadt. Das MDR-Fernsehen sendete am ersten Weihnachtsfeiertag live aus Rudolstadt.

Viel Harmonie und Nostalgie bei Schillers Weihnacht

Einfach mal gucken. Sich überraschen lassen. Ein bisschen Weihnachtsluft schnuppern und einen Blick hinter die Kulissen werfen. Der Rudolstädter Marktplatz war am Abend des ersten Weihnachtsfeiertages gut gefüllt.

Die beliebte Fernsehsendung des MDR „Weihnachten live“ sendete direkt von Schillers Weihnacht inmitten der weihnachtlich geschmückten Budenstadt.

Moderator René Kindermann schlenderte über den Weihnachtsmarkt traf Friedrich Schiller dargestellt von Christian Schröter vom Theater-Spiel-Laden Rudolstadt höchstpersönlich und ließ sich von einer Wahrsagerin die Karten für 2020 legen. Außerdem nutzte er die Gelegenheit Schau-Drechsler Matthias Ruppe über die Schulter zu schauen.

Der Saalfelder teilte mit, dass er sehr gern in die Residenzstadt komme, weil der Veranstalter hier sehr viel Wert auf ein nostalgisches und authentisches Gesamtbild lege. Über allem thronte Drehorgel- Klaus aus Gera, der auf seinen Stelzen den perfekten Blick auf das bunte Treiben hatte.

„Ich bin eigentlich nur durch Zufall hier“, gestand Klaus Bernhardt aus Dresden, „aber als ich so über den zauberhaften Weihnachtsmarkt schlenderte, ist mir der Namensgeber sofort ins Auge gesprungen. Ich finde das wirklich eine sehr schöne Idee“, sagte der Sachse.

Überall fröhliche Menschen. An allen Ecken wird gelacht und geschlemmt. Die kleine Leonie hatte sich in die Eiskönigin Elsa verwandelt und bewundert beim Abschied der Fernsehmacher mit ihren Eltern ein Feuerspektakel. Handwerkskunst, nostalgisches Kinderkarussell oder originelle Verkaufsstände - Rudolstadt vereint auf Schillers Weihnacht all das und noch viel mehr.

Vier Wochen lang konnten Besucher in gemütlicher Atmosphäre die Viertel des Weihnachtsmarktes erkunden, darunter ein Viertel mit regionalen und internationalen Gerichten, ein Viertel für Handwerkskunst und Manufakturen sowie ein Viertel, in dem sich die Kinder austoben konnten, auch ohne Schnee. 2020 versprach Veranstalter Mario Hein die Besucher bei einem „Weihnachtszirkus im Dreiklang“ mit auf eine Zeitreise zu nehmen. Man darf jetzt schon gespannt sein.