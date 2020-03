Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Viel Wasser in der Saale, aber seit Freitag fallen die Pegel

Wegen der sich überschlagenden Nachrichtenlage in Sachen Corona war in der vorigen Woche ein Naturereignis fast unbemerkt geblieben. Die Saale war nach den ergiebigen Regenfällen der vergangenen Wochen und der Schneeschmelze am Kamm des Thüringer Waldes an einigen Stellen in den Flussauen zwischen Rudolstadt und Jena über die Ufer getreten. Inzwischen hat sich die Lage beruhigt.

In Rudolstadt hatte der Wasserstand der Saale in der Nacht zum Donnerstag erstmals den Pegelstand von 1,50 Meter überschritten, der vom Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz als Vorwarnstufe für ein sich anbahnendes Hochwasser festgelegt wurde. Der Höchststand wurde dann am Freitag Vormittag mit rund 1,60 Meter erreicht. Bis zur Hochwasseralarmstufe 1 waren aber noch 20 Zentimeter Platz.

Arbeiten an Baustellen in Flussnähe unterbrochen

Seitdem ist der Pegelstand hier, wie auch an den Messpunkten in Saalfeld-Remschütz, Rothenstein und Camburg, nahezu kontinuierlich gesunken und betrug am Montag in Rudolstadt rund 1,40 Meter. Auch die Durchflussmenge ging deutlich zurück. Die Prognose für die nächsten drei Tage geht von einem weiter leicht sinkenden Wasserstand aus. In Kaulsdorf ist der Pegel seit einer leichten Erhöhung der Abgabe aus der Hohenwartetalsperre am Freitag stabil.

Die Wassermenge der Saale hat Auswirkungen auf diverse Baustellen in Flussnähe. So kam es bereits Mitte Februar wegen des hohen Grundwasseraufkommens zu einem Baustopp für die Tiefbauarbeiten am Großen Haus des Theaters Rudolstadt. In Stöben, nördlich von Camburg, mussten die Arbeiten am Ersatzneubau einer Brücke über die Saale eingestellt werden.