Viel Zuspruch für Bahn-Vorkämpfer

An einer Kundgebung für die Reaktivierung der stillgelegten Bahnstrecke Probstzella - Ernstthal, zu der der DBV Förderverein Max- und Moritz-Bahn aufgerufen hat, nahmen am Sonnabend am Bahnhof Schmiedefeld gut hundert Leute aus mehreren Landkreisen teil.

Schmiedefeld. Gut 100 Leute machen sich mit in ihrer Anwesenheit in Schmiedefeld für die Reaktivierung der Max-und-Moritz-Bahn stark.

Es war das erhoffte Zeichen aus der Region: Der Förderverein Max-und-Moritz-Bahn, der sich seit mehr als einem Jahrzehnt für die Reaktivierung der 1997 stillgelegten Bahnstrecke Probstzella - Ernstthal einsetzt, steht in seinem Kampf nicht allein da. Viel Zuspruch, aber keine Zusagen gab es am Sonnabend für die Männer um Markus Büttner.

Der engagierte Vereinsvorsitzende begrüßte vor dem Bahnhof in Schmiedefeld-Taubenbach gut hundert Unterstützer, darunter die beiden CDU-Landtagsabgeordneten Maik Kowalleck und Henry Worm, Saalfelds Bürgermeister Steffen Kania (CDU), dessen Neuhäuser Amtskollegen Uwe Scheler (Linke), FDP-Kreistagsfraktionschef Henry Götze und weitere Kommunalpolitiker.

Draisinenfahrten sollen zeigen, wie schön die Strecke ist

Von einem als Tribüne genutzten Bahnhänger wandten sie sich an die Gäste, die vorwiegend aus Saalfeld-Rudolstadt und umliegenden Kreisen kamen. Die zwölf Jahre, in denen man sich um die Wiederinbetriebnahme der Strecke für den Eisenbahnbetrieb bemüht habe, seien „ziemlich fruchtlos verstrichen“ seitens des Landes, erklärte Büttner. Die Draisinenfahrten, die stetig an Beliebtheit gewinnen, habe man begonnen, um die Schönheit der Strecke zu zeigen. Dies werde aus rechtlichen Gründen über das Ende des nächsten Jahres hinaus nicht mehr möglich sein, weil der Abschnitt als Eisenbahnstrecke und nicht für kommerzielle Zwecke gewidmet sei. „Am 31.12.2021 geht das Licht aus, wenn die Reaktivierung nicht gelingt“, machte Büttner klar, worum es geht. Gleichzeitig erteilte er anderweitigen Überlegungen für eine touristische Nutzung der Strecke eine Abfuhr: „Kein Mensch braucht hier einen Radweg, der bergauf und bergab geht“.

Abgeordnete und Bürgermeistersignalisieren Unterstützung

Schmiedefelds Ortsteilbürgermeister Uli Körner (parteilos) dankte den Mitgliedern des Fördervereins für ihre Arbeit, ohne die die Gleise heute komplett zugewachsen wären. Er malte das Bild von Zugreisenden aus Leipzig und Nürnberg, die durch die Museen der Region pilgern, den Kugelmarkt in Lauscha besuchen und die Skiarena Silbersattel. In Österreich oder der Schweiz wäre eine solche Strecke nie geschlossen worden, sagte Körner: „Wenn man den Leuten etwas anbietet, kommen sie auch“.

Heftiges Nicken der Einheimischen gab es bei der Vorstellung, dass die Zuschlagstoffe für rund 1000 Tonnen Glas, die täglich in den Glaswerken am Rennsteig hergestellt werden, nicht mehr per Lkw durch die Orte rollen, sondern über die Schiene. „Die Bahn wartet auf die Industrie. Und die Industrie wartet auf die Bahn“, stellte der Schmiedefelder fest. Diesen Konflikt müsse man noch lösen.

Während Saalfelds Bürgermeister und die beiden Landtagsabgeordneten Unterstützung für das Anliegen signalisierten und gleichzeitig die reservierte Haltung der Landesregierung in dieser Angelegenheit kritisierten, erklärte der gebürtige Gräfenthaler Heiner Paschold, der jetzt in Berlin lebt, die Region sei nach dem Zweiten Weltkrieg systematisch kaputtgemacht worden; erst durch die deutsche Teilung und das Sperrgebiet, dann durch die Treuhand. „Es wird immer weniger, man sieht nur noch in traurige Gesichter“, stellte Paschold fest. Dem wolle man mit einer Demo „pro“ Wiederbelebung der Bahnstrecke etwas entgegen setzen. Gespräche hätten das große Interesse der Glasindustrie an einem Transport über die Schiene gezeigt.

Paul Kurtzke, stellvertretender Kreisvorsitzender der Linken im Kreis Saalfeld-Rudolstadt und einer der wenigen jungen Leute bei der Kundgebung, versicherte, sein Kreisverband stehe der Idee des Vereins aufgeschlossen gegenüber. Gleichzeitig zeigte er Unverständnis, dass kein Vertreter des Infrastrukturministeriums am Sonnabend vor Ort war. „Ich werde mich beschweren, dass von der Landesregierung keiner da war“, so Kurtzke.