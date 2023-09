Eltern und Kinder aus Engerda und Umgebung protestierten im Juni vor Beginn der Sitzung des Gemeinderates in Kirchhasel letztlich erfolgreich gegen eine geplante Schließung des Kindergartens "Hexengrundknirpse" in Engerda. Jetzt geht es am kommenden Dienstag erneut um das Thema.