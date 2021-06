Viele Ziele

Joachim Vockrodt, Pfarrer aus Schwarza, über verborgene Schätze in der Region.

Es wird ein guter Sommer werden“ – so wird uns von hoher Stelle versichert. Und so wollen wir uns „sommergemäß“ auf die Reise machen – zu unseren auserkorenen Zielen, die wir uns über anderthalb Jahren nur schön ausdenken konnten.

Für die einen winkt vielleicht eine Reise nach New York, um dort einmal richtig shoppen zu können. In die Berge, ans Meer, in fremde Länder sind die vielfältigen Ziele von uns Menschen. Ein toller Sonnenuntergang in Südtirol oder an der Ostsee. Das ist unbezahlbar. Und Wanderungen zu einem Schloss, einer Burg, einer Kirche. Das hat doch auch etwas! Oder lohnt sich das etwa nicht?

Stellen wir uns einmal vor: Aus unseren Städten und Dörfern würden wir alles entfernen, was zweckentfremdet erscheint. Und wir würden nur noch das erhalten, was mir im Moment nützt.

Es wären langweilige Städte und der Tourismus wäre auch am Ende. Kunst, Kultur, Religionen spielen im Leben der Menschen eine große Rolle. Vor vielen Jahren geriet einmal eine „Faust“-Inszenierung in Weimar in heftige Kritik, weil der Osterspaziergang schließlich an einer Pommes-Bude endete. Was wäre in Eisenach, wenn auf dem dazugehörigen Berg nicht die Wartburg stehen würde, dafür aber ein ständig qualmender Bratwurstrost?

Nun kann aber die Menschheit trotz ihres öfteren Versagens stolz sein auf großartiges Wirken in Kunst, Kultur, Religion, Geisteswissenschaften. Und das gibt es immer wieder neu zu entdecken und zu bewahren. Das muss dann nicht immer das Großartigste sein, Notre-Dame in Paris oder der Potalapalast in Lhasa oder Neuschwanstein.

So manche Kleinode fristen ihr Dasein fast im Verborgenen und liegen so gut wie vor der Haustür. Haben Sie schon einmal die kleine romanische Bonifatiuskirche in Weitersdorf entdeckt? Die wurde 1150 gebaut, diente als Gottesdienstraum durch Jahrhunderte, wurde zum Abbruch freigegeben, diente als Holz- und Kaninchenstall und wurde nach 500 Jahren, am 9. Juni 1996, wieder ihrer eigenen Bestimmung übergeben.

Viele Generationen haben mit ihrer Kirche gelebt, mehr oder weniger fest verbunden – als gelebte Geschichte. Die Welt ist schön. Genießen wir sie in ihrer Großartigkeit und übersehen nicht die verborgenen Schätze, die dem wachen Auge überall begegnen können.