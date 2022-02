Vier 17-Jährige ziehen randalierend durch Saalfeld

Gleich mehrfach bekam es die Polizei in Saalfeld mit einer Gruppe randalierender Jugendlicher zu tun (Symbolbild).

Saalfeld. Eine Gruppe aggressiver Jugendlicher meldeten Passanten in Saalfeld der Polizei. Die Beamten erstatteten Strafanzeigen – und standen den Tätern wenig später erneut gegenüber.

Gleich mehrere Straftaten haben vier Jugendliche am Montagabend in Saalfeld begangen, als sie randalierend durch die Stadt zogen. Laut Polizei wurden die 17-Jährigen erstmals um kurz nach 20.30 Uhr auffällig. Passanten meldeten eine Gruppe junger Randalierer in der Knochstraße. Wie die herbeieilenden Beamten feststellten, hatten die Jugendlichen dort unter anderem einen großen Blumenkübel umgeworfen und Sachschaden angerichtet.

Anderthalb Stunden später, gegen 22 Uhr, riefen Anwohner die Polizei erneut wegen einer Gruppe randalierender Jugendlicher, diesmal in der Saalestraße. Tatsächlich hatten dieselben Täter erneut zugeschlagen. An mindestens zwei Autos hatten sie die Außenspiegel abgetreten. Wie schon zuvor erhielten die 17-Jährigen von den Beamten entsprechende Strafanzeigen. Einer der Männer zeigte sich dabei derart aggressiv, dass ihm vorübergehend Handfesseln angelegt wurden.