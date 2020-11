Sparkassen-Schließungen: Vier Kommunen in Saalfeld-Rudolstadt schreiben Landrat

Die von Sparkassenfilialschließung betroffenen Kommune geben nicht auf. Sie haben sich jetzt in einem offenen Brief an Landrat Marko Wolfram, der kraft Gesetz auch dem Verwaltungsrat der Sparkasse Saalfeld-Rudolstadt vorsteht, gewandt. Darin heißt es, die Vertreter der Gemeinde Katzhütte , der Städte Lehesten und Leutenberg und der Gemeinde Sitzendorf , hätten zur Kenntnis nehmen müssen, dass der Verwaltungsrat der Sparkasse Saalfeld-Rudolstadt beschlossen hat, die Filialen in diesen Orten zu schließen.

Während in Sitzendorf (vermutlich vorerst) wenigstens Bankautomaten und Kontoauszugsdrucker bestehen bleiben, stelle die Sparkasse durch ihren Beschluss den Wirtschaftsbetrieb in den übrigen Orten gänzlich ein. Man müsse seit längerem zur Kenntnis nehmen, dass der ländliche Raum in Erfurt und Berlin keine große Lobby hat. Dass aber unser Landkreis, der sich als Sachverwalter des ländlichen Raumes verstehe und verstehen müsse, Entscheidungen treffe, die die hier lebenden Menschen noch weiter in ihrem Leben beeinträchtigen, sei unverständlich.

Man hätte sich einen kommunikativen Austausch gewünscht, der die betroffenen Kommunen in die Entscheidungsfindung von vornherein mit einbezieht und die Prüfung von alternativen Varianten - die ggf. auf Unterstützungsangebote der Kommunen zurückgreifen - beinhalte.

Die Autoren gestehen zu: „Natürlich macht der Vorstand Vorschläge, die aus rein betriebswirtschaftlicher Sicht geprägt sind.“

Man erwarte aber auch vom Landrat und Verwaltungsratsvorsitzenden, dass er neben dem betriebswirtschaftlichen auch die volkswirtschaftlichen Aspekte betrachtet und gemeinsam mit dem Verwaltungsrat bedenkt, welche gesamtwirtschaftliche und gesamtgesellschaftlichen Folgen die Einstellung des Geschäftsbetriebes der Sparkasse in unseren Orten hat.

Das Marktumfeld der Sparkasse hab sich dramatisch verschlechtert. Dies verkenne man genau so wenig wie das veränderte Kundenverhalten. Allerdings betrachte man die Versorgung der Bevölkerung mit Bargeld noch viele Jahre lang als einen wesentlichen Teil des Daseinsvorsorge. Dies müsse in die Gesamtbetrachtung einfließen.

Saalfelder Landrat: „Nichtstun würde Sparkasse in Schieflage bringen!“

Der ländliche Raum allein könne aus Sicht der Kommunen doch nicht den Preis dafür zahlen, dass die Sparkasse kleine und mittelständische Unternehmen mit Krediten versorgt. Wenn der ländliche Raum für die Menschen unattraktiv werde, würden die Kreditnehmer der Sparkasse hier keine Kunden mehr finden und auch Arbeitskräfte würden fehlen. Dann stelle sich die Frage, wie die Kredite zurückgezahlt werden können.

Die Kommunen stellen Mindestforderungen auf. Dies sind Beibehaltung und Sicherung der vorhanden Bankautomaten und Auszugsdrucker, Verzicht auf Umzüge von Bankschließfächern, Einführung eines mobilen Service- und Beratungsangebotes der Sparkasse mittels Servicemobil (Sparkassenbus).

Ein Blick in den aktuellen Geschäftsbericht der Sparkasse zeige, sie macht Gewinne. Der Weiterbetrieb von drei Bankautomaten und Auszugsdruckern koste maximal einen sehr niedrigen sechsstelligen Betrag. Bei 21,7 Millionen Euro Verwaltungsaufwendungen (ohne Personal) die die Sparkasse ausweise, sollte dies ein Betrag sein, der aufbringbar ist.

Mit Schließung der Sparkassenfilialen komme man zwar der Bankenaufsicht entgegen, nennenswerte negative wirtschaftliche Effekte seien beim Weiterbetrieb von Automaten in unseren Kommunen aber nicht zu erwarten. Die Versendung von Bargeld via Post gegen ein zusätzliches Entgelt könne jedenfalls einen Geldautomaten nicht ersetzen. Man sei bereit, die Kreissparkasse Saalfeld-Rudolstadt bei der Umsetzung der Forderungen zu unterstützen und bitte diesbezüglich um entsprechende Gespräche mit Vorstand und Verwaltungsrat. Der Abschließende Appell an den Landrat: „Wir erhoffen uns, dass Sie uns unterstützen: Bitte kämpfen Sie mit uns gemeinsam für den ländlichen Raum!“