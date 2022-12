Vier Millionen Euro für Meernacher Straße in Gräfenthal

Gräfenthal/Saalfeld Ortsdurchfahrt der Kreisstraße 175 wird ab dem nächsten Jahr in drei Abschnitten instandgesetzt

Der Ausschuss für Bau und Vergabe hat in seiner letzten Sitzung des Jahres einen millionenschweren Auftrag zur Instandsetzung der Ortsdurchfahrt der Kreisstraße 175 in Gräfenthal (Meernacher Straße) vergeben. Gut vier Millionen Euro kostet die Baumaßnahme, die laut einer Mitteilung des Landratsamtes in drei Abschnitten zwischen 2023 und 2025 umgesetzt werden soll. Rund 1,7 Millionen Euro beträgt der Anteil des Landkreises. „Das ist unsere größte Straßenbaumaßnahme in den kommenden Jahren“, wird Landrat Marko Wolfram (SPD) in der Mitteilung zitiert.

Umgesetzt wird die grundhafte Erneuerung gemeinsam mit dem Zweckverband Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung Saalfeld-Rudolstadt (ZWA) und der Thüringer Energienetze GmbH & Co KG (TEN). Der ZWA nutzt den Straßenbau, um den Abwasserkanal und die Trinkwasserleitung auszutauschen, die TEN verlegt die Straßenbeleuchtung neu. Insgesamt werden 880 Meter Straße gebaut. Neben dem Ausbau der Straße ist teilweise die Erneuerung der Ufermauer des Arnsbaches erforderlich, da diese zum Teil die Stützfunktion für die Kreisstraße übernimmt und somit die erforderliche Standsicherheit aufweisen muss.

Vollsperrung ist während der Bauphase erforderlich

Den Zuschlag für die Umsetzung erhielt das Saalfelder Unternehmen August Dohrmann GmbH. Der Bau soll am 6. März im Anschlussbereich der Kreisstraße an die Landesstraße L1150 beginnen, das ist die Einmündung der Meernacher Straße in die Obere Coburger Straße. In drei Abschnitten wird die Ortsdurchfahrt bis zur Hausnummer 50 saniert.

Der erste Abschnitt soll im Herbst 2023 abgeschlossen sein, dafür ist eine Vollsperrung während der Bauphase erforderlich. Für die Umleitung wird ein Waldweg umfangreich instandgesetzt, der von Creunitz bis zur Einmündung an die L1152 zwischen Piesau und Spechtsbrunn verläuft. Über die Wintermonate wird keine Bautätigkeit stattfinden. In diesem Zeitraum entfällt die Vollsperrung. Ziel ist es, die Straße bis zum Herbst 2025 fertig zu stellen. Der Landkreisanteil am Straßenbau wird mit bis zu 75 Prozent durch den Freistaat gefördert. „Ich freue mich, dass wir damit eine wichtige Straße für den Ort endlich in einen vernünftigen Zustand bringen können und bitte um Verständnis für die notwendigen Einschränkungen“, sagte Landrat Wolfram.