Vier neue Vollsperrungen mit Ferienbeginn rund um Rudolstadt

Saalfeld/Rudolstadt Geduld ist gefragt: Ab Montag sind Bundes- und Landesstraßen bei Schaala, Oberweißbach und Königsee dicht

In den nächsten Wochen ist ab dem Beginn der Herbstferien zum 2. Oktober und darüber hinaus noch einmal mit erheblichen Behinderungen im Landkreis zu rechnen. Darauf weist die Straßenverkehrsbehörde des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt hin.

Geduld ist demnach gefragt, wenn in der kommenden ersten Ferienwoche gleich vier neue Vollsperrungen starten: an der B 90 in Rudolstadt Richtung Schaala einschließlich Pörzbergtunnel, L 1145 zwischen Unterweißbach und Oberweißbach, L 2389 Königsee, Am Schiefer und K 127 Oberköditz-Horba. In der zweiten Ferienwoche ab dem 9. Oktober kommt dann noch die Vollsperrung der L 2385 an der Staumauer Hohenwarte hinzu.

Die Gesamtübersicht der Vollsperrungen

- B 88, zwischen Etzelbach und Uhlstädt: Vollsperrung vom 16.10. bis 27.10.; Umleitung über Zeutsch- L 2391 – Neusitz- K 18- Kirchhasel

- B 90, Rudolstadt, Schaalaer Chaussee ab Zufahrt Netto bis Novartis sowie gleichzeitig Pörzbergtunnel: Vollsperrung vom 02.10. bis 13.10.; Umleitung über Rudolstadt- B 85 Teichröda- L 1050 Remda- Sundremda- B 90

- Rudolstadt, Gartenstraße im Bereich zwischen Saalgärten und Oststraße (K+B): Vollsperrung bis Oktober; Umleitung innerörtlich ausgeschildert

- B 281, Saalfeld, Rudolstädter Straße und Kreuzung Fingerstein: Vollsperrung bis Jahresende; Umleitung über Ortsumfahrung Saalfeld - B 281- B 85 und Stadtzentrum bzw. für Beulwitz ausgeschildert

- L 1105/L 1106, Kreisverkehr Kamsdorf: Vollsperrung des gesamten Kreisverkehrs und der Fahrtrichtungen Goßwitz/ Könitz/ Kaulsdorf/ Unterwellenborn vom 23.10. bis ca. 10.11; Umleitung weiträumig über Saalfeld bzw. Hohenwarte und Könitz

- L 1145, zwischen Oberweißbach und Unterweißbach wegen Baumfällarbeiten: Vollsperrung vom 04.10. bis 13.10.; Umleitung über L 1112 und L 2648 ausgeschildert

- L 1150, OD Gräfenthal: Vollsperrung vom 09.10. bis 13.10.; Umleitung LSA-geregelt innerörtlich ohne weiträumige Umleitung

- L 1099, ab Abzweig Landsendorf bis Ortseingang Burglemnitz: Vollsperrung bis 07.10. immer Montag bis Samstag täglich in der Zeit zwischen 07.30 Uhr und 16.30 Uhr; Umleitung über Leutenberg- K 167 Steinsdorf- Altengesees

- L 2385, Staumauer Hohenwarte: Vollsperrung der Mauerkrone vom 09.10. bis 20.10. auch für Fußgänger; Umleitung über Kaulsdorf- B 85- Hockeroda- B 90- Leutenberg- K 166 Steinsdorf- Altengesees- L 1100 Drognitz- L 2385

- L 2389, Königsee, Am Schiefer: Vollsperrung vom 04.10. bis 13.10.; Umleitung über Pennewitz- L 1144- Dröbischau- L 2389

- L 2654, OD Rohrbach: Sperrung für alle Fahrzeuge über 3,5t wegen Brückenbau

- K 127, Oberköditz- Horba: Vollsperrung ab 04.10. bis ca. 17.11.2023; Umleitung über B 88- Rottenbach- L 1114 Milbitz- landwirtschaftlicher Weg

- K 137, zwischen Mellenbach-Glasbach und Lichtenhain/Bb.: Vollsperrung vom 16.10. bis 05.11. wegen Baumfällarbeiten; Umleitung über L 1145- Oberweißbach- Unterweißbach- L 1112

- Saalfeld, Pioniersteg: Vollsperrung bis ca. Ende Oktober 2023

- Gräfenthal, Meernacher Straße: Vollsperrung zwischen Gräfenthal und Creunitz; Umfahrung über landwirtschaftlichen Weg zur L 1152 Richtung Spechtsbrunn und L 1150

- Ortsverbindungsstraße zwischen Birkigt und Lausnitz: Vollsperrung bis Jahresende wegen Straßenausbau; Umleitung über B 281