Vier Verletzte bei Auffahrunfall in der Weststraße Saalfeld

Von diesem Kreisverkehr in Saalfeld im Bereich Beulwitzer Straße/Gewerbegebiet Mittlerer Watzenbach staut sich derzeit gelegentlich der Verkehr in Richtung Weststraße.

Saalfeld Ein offenbar unaufmerksamer Pkw-Fahrer schiebt am Montag Nachmittag drei Fahrzeuge aufeinander

Vier leicht verletzte Personen sind das Ergebnis eines Auffahrunfalls, der sich am Montagnachmittag in Saalfeld ereignete.

Nach Angaben von Saalfelds Polizeisprecher Christopher Hertel fuhr ein Pkw gegen 15 Uhr die Weststraße aus Richtung Rainweg kommend in Richtung Gewerbegebiet Mittlerer Watzenbach. In dem Bereich, in dem Tempo 40 gilt, gab es offenbar einen Rückstau, denn in Höhe der Wittmannsgereuther Straße stieß der Pkw, vermutlich aus Unaufmerksamkeit des Fahrers, auf ein anderes Fahrzeug. Durch die Wucht des Aufpralls wurde dieses auf einen weiteren Pkw geschoben.

Vier der Insassen in den drei beteiligten Autos wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Zur Höhe des Sachschadens ist noch nichts bekannt.