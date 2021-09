Vier Verletzte bei Unfall mit drei Autos - Überall Schmierereien am Gymnasium

Saalfeld Diese Vorfälle meldet die Polizei für Saalfeld-Rudolstadt

Überall Schmierereien am Gymnasium

Unbekannte verschafften sich zwischen dem 24. September, 19 Uhr, und dem 27. September, 6.45 Uhr unberechtigt über das verschlossene Tor Zutritt zum Gelände des Gymnasiums in der "Neuen Schulstraße" in Königsee und beschmierten die Fassaden des Schulgebäudes, der Turnhalle sowie die Bushaltestelle mit Farbe. Die Schmierereien ließen sich laut Polizei zum Glück rückstandslos entfernen. Zeugen, die Hinweise zur Sachbeschädigung geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Saalfeld unter der Telefonnummer 03671 560 zu melden.

Von Straße und auf Hang gefahren

Ein 45-Jähriger fuhr Montagmorgen mit seinem Dacia auf der Bundesstraße 88 zwischen Etzelbach und Uhlstädt. Etwa 1 Kilometer vor Uhlstädt kam der Fahrer in einer leichten Rechtskurve von der regannassen Straße ab und fuhr einen Grünhang hinauf. Das Fahrzeug rollte im Anschluss rückwärts und kam schlussendlich auf der Fahrbahn zum Stehen. Der Dacia wurde beschädigt, so dass dieser abgeschleppt werden musste. Der Fahrer blieb zum Glück unverletzt.

Vier Verletzte bei Unfall mit drei Autos

Montagmittag fuhr eine 70-Jährige mit ihrem Audi durch das Schwarzatal zwischen Schwarzburg und Bad Blankenburg. Trotz Gegenverkehr überholte die Fahrerin einen Opel, dessen Fahrer sie nach rechts abdrängte, um einen Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Ford zu vermeiden. Der Ford-Fahrer konnte dem Audi rechtzeitig ausweichen. Ein dahinterfahrender Mazda stieß jedoch mit dem Audi zusammen. Der Audi sowie der Mazda waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Opel wurde ebenfalls beschädigt.

Insgesamt entstand an den drei Fahrzeugen ein Schaden von etwa 15.000 Euro. Die Verursacherin, der 79-jährige Opel-Fahrer und seine 81-jährige Beifahrerin sowie die 70-jährige Mazda-Fahrerin wurden leicht verletzt und ins Krankenhaus nach Saalfeld verbracht. Die Straße musste für etwa zwei Stunden voll gesperrt werden.

