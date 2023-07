Vier Verletzte bei zwei Unfällen in der Nähe von Remda

Abzweig von der B 90 in Richtung Sundremda. Ein Stück weiter in Richtung Rudolstadt ereignete sich am Freitagnachmittag ein schwerer Verkehrsunfall.

Remda/Sundremda 47-jähriger Motorradfahrer wird mit schweren Verletzungen in die Klinik geflogen - Zusammenstoß auf der B 90.

Vier Verletzte gab es am Freitag auf Straßen in der Nähe von Remda. Das teilte die Saalfelder Polizei am Sonntag mit.

So kam es am Freitagnachmittag zwischen den Ortslagen Remda und Teichröda zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen. "Ein 47-jähriger verlor in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Motorrad und geriet auf die Gegenfahrbahn, wo er mit einem entgegenkommenden Pkw kollidierte", so ein Polizeisprecher. Während der 65-jährige Pkw-Fahrer leichte Verletzungen erlitt, musste der Motorradfahrer mit schweren Verletzungen per Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Ein mit ihm durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,75 Promille. Es folgt eine Anzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung.

Unfallfahrzeuge landen im Straßengraben der B 90

Wenige Stunden später kam es dann auf der B90 zwischen Nahwinden und Sundremda zu einem weiteren Verkehrsunfall mit ebenfalls zwei verletzten Personen. Eine 28-jährige Pkw-Fahrerin war in Richtung Rudolstadt unterwegs und beabsichtigte, am Abzweig nach Thälendorf abzubiegen. Hierbei überholte sie zuvor zwei Pkw und bemerkte beim Überholen des zweiten Pkw, dass ihre Abfahrt kurz bevorsteht. Aufgrund des eilig durchgeführten Abbiegevorgangs kollidierte sie mit dem zuletzt überholten Pkw, woraufhin beide Fahrzeuge von der Fahrbahn abkamen und nicht mehr fahrbereit im Straßengraben landeten. Die Unfallverursacherin sowie die Beifahrerin des überholten Pkw erlitten leichte Verletzungen.

