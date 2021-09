Villa Bergfried in Saalfeld wird wieder beleuchtet

Saalfeld. Das Lichtfestival auf dem Saalfelder Bergfried wird wiederholt.

Aufgrund der positiven Resonanz zum Auftakt der Bundesgartenschau wird die Illumination der Villa Bergfried am Buga-Außenstandort Saalfeld wiederholt.

„Im Zeitraum vom 3. bis 24. Oktober 2021 wird die Fassade des herrschaftlichen Anwesens erneut allabendlich besonders in Szene gesetzt“, so Stadtsprecherin Sina Rauch am Dienstag.

Zum Abschluss der BUGA solle der Villa Bergfried noch einmal zusätzlich Glanz verliehen werden. Jeweils von 19 bis 22 Uhr lassen dutzende Scheinwerfer das Gebäude, das Unternehmer Ernst Hüther in den 1920er Jahren errichten ließ, in schillernden Farben erstrahlen. Finanziert wird das Projekt von vier Saalfelder Unternehmen als Sponsoren, die sich nach der Bergfried-Illumination im Frühjahr bei der Stadtverwaltung Saalfeld meldeten und für eine Wiederholung finanzielle Unterstützung anboten. Hierfür bedankt sich die Stadt Saalfeld/Saale herzlich. Die Realisierung des Projektes übernimmt erneut eine Firma aus Unterwirbach.

Sonderführungen am Abend

Als weiteres besonderes Highlight werden im Lichterschein zusätzliche Sonderführungen angeboten am 4., 6., 11., 13., 15., 18., 20. und 22. Oktober jeweils um 18 Uhr. Hierfür ist eine vorherige Anmeldung erforderlich bei der Stadtverwaltung Saalfeld/Saale, Liegenschaften, unter Tel. 03671/598-272 oder per E-Mail an yvonne.wittrien@stadt-saalfeld.de. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Die Führung kostet 6 Euro pro Person. Kinder ab 12 Jahren zahlen den vollen Eintrittspreis. Der Treffpunkt für die Führungen ist im Innenhof/Schmuckhof der Villa Bergfried. Der Parkplatz befindet sich am unteren Eingang des Parks (Zugang über „Tiefer Weg“ am Willkommenscenter).

