Virtuelle Galerie aus Kaulsdorf: Kinderzeichnungen zu Corona online

Juliana Broberg ist 13 und lebt im Südwesten von Grönland. Auch dort ist das Coronavirus ein Thema. Gezeichnet hat das Inuit-Mädchen es als Meeresungeheuer, das gerade dabei ist, einen Erdball zu verschlingen. Zu sehen ist das Bild in der Corona Art Gallery, die der in Kaulsdorf lebende Weltumradler Axel Brümmer jetzt online gestellt hat. Bilder von allen Kontinenten werden bei dem Projekt des Vereins GlobalSocial-Network ausgestellt.

Hunderte Kinderzeichnungen hat der Verein zusammengetragen, die zeigen sollen, wie Kinder weltweit Corona erleben und wie es ihr Leben aktuell bestimmt. „Durch diese Kampagne versuchen wir auf der ganzen Welt ein Gefühl der Gemeinschaft und der Zusammengehörigkeit herzustellen, wo jeder mehr über den anderen erfahren kann“, erklärt Brümmer. Indirekt würden zugleich Sozial- und Umweltprojekte mit vorgestellt.

Auch Kinder aus dem Kreis Saalfeld-Rudolstadt haben sich an der Aktion beteiligt. So sind Zeichnungen im Kindergarten Kaulsdorf, an der Marco-Polo-Schule Saalfeld und in Rudolstadt entstanden. Die Galerie wird ständig erweitert, Bilder können an info@weltsichten.de gesendet werden. Zu finden ist die Seite im Internet unter https://www.corona-art-gallery.org/