Virus hat Blasorchester Lehesten Wind aus Segeln genommen

Lehesten. Die Kapelle „Glück Auf“ blickt auf schwieriges Jahr zurück, gibt aber nicht klein bei. Wer Lust und ein eigenes Instrument hat, kann mitmachen.

„Normalerweise hätten wir zur Weihnachtszeit wieder ein paar schöne Konzerte an der Kirche geben können. Aller Mühe zum Trotz ist uns das dieses Jahr durch die aktuellen Auflagen leider nicht möglich“. Diesen Satz postete das Blasorchester „Glück Auf“ aus Lehesten letzte Woche auf seiner Facebookseite.

2020 hatte der Musikverein unter dem Eindruck von Corona nämlich ein paar kleine Konzerte mit Weihnachtsliedern an der Stadtkirche und von ihrem Turm aus gespielt, dazu gab es Besuch vom Nikolaus. „Dieses Jahr mussten wir das leider absagen“, sagt Vereinsvorsitzender Marvin Schrepel. „Gerne hätten wir wieder Weihnachtslieder für Lehesten gespielt“, so der 27-Jährige. Im Probenraum des dreizehnköpfigen Blasorchester blickt er für uns auf das Jahr 2021 zurück.

„2020 war nicht so krass, wie 2021“, sagt er. Das normale Vereinsleben habe noch stärker gelitten als vergangenes Jahr. Solange es möglich war, haben die Musikanten ihren regulären Proberhythmus alle zwei Wochen aufrechterhalten, seit Oktober ruhen aber auch sie. „Corona hat uns den Wind aus den Segeln genommen“, sagt Marvin Schrepel. Hintergrund dessen sei auch, dass viele der Musiker nicht geimpft seien. Hier bezieht Marvin Schrepel klar Stellung. „Ob geimpft oder ungeimpft spielt für mich keine Rolle. Ich werde keine Diskussion darüber im Verein lostreten“, betont er. „Dieses Thema gehört dort nicht hin“.

Keine Auftritte, keine Einnahmen

Vor allem die vielen abgesagten Auftritte, etwa zum Bergmannsfest, seien einschneidend. Die Traditionsveranstaltung musste dieses und letztes Jahren entfallen. „Das Bergmannsfest hatten wir schon fest im Hinterkopf. Das ist sehr schade für die Stadt“, findet Schrepel, und sagt ehrlich: „In Lehesten ist ja ohnehin schon nicht viel los, jetzt durch Corona aber gar nichts mehr“. Zusammen mit zahlreichen abgesagten Privatfeiern habe das die langfristige Planung torpediert. Einige wenige Auftritte im privaten Rahmen seien trotzdem möglich gewesen. „Wir hatten im April schon eine Anfrage für 2022“, sagt der Vereinsvorsitzende.

Marvin Schrepel dankt in diesem Zusammenhang dem Karnevalsverein, der dem Orchester zwei Auftritte bei seinem Sommernachtsfeuer Anfang Juli sowie der „Absommern“-Fete mit Brauchtumsfeuer Mitte September im Luna-Park verschaffte. „Wir halten den Kontakt zu anderen Vereinen in Lehesten und der Region, die es derzeit auch nicht leicht haben“, sagt Marvin Schrepel. „Das ist gerade in dieser Zeit wichtig“, findet er. So bestehen beispielsweise gute Kontakte zum Besucherbergwerk Kamsdorf. Seit dem „Kirmesständerle“ im Oktober als letztem Auftritt sind die Instrumente zum Schweigen verdammt. „Und keine Auftritte - keine Einnahmen...“, sagt Schrepel. „Der Probenraum muss ja auch bezahlt werden“.

Mitglieder halten „Glück Auf“ die Treue

Der Lehestener lobt an dieser Stelle die Zusammenarbeit mit der Stadt. „Bürgermeister René Bredow hat uns immer unterstützt, wo es ging“, sagt Schrepel. Ihn freut außerdem, dass alle Mitglieder bei der Stange geblieben sind. „Es ist trotz der schwierigen Situation niemand abgesprungen“, sagt Marvin Schrepel. Und neue, bereits erfahrenere Musiker sind der Truppe ausdrücklich willkommen. Bedingung ist ein eigenes Instrument. Jeden Freitag unterrichtet Schrepel unentgeltlich vier Mädchen in Klarinette und Flöte, was momentan aber auch pausieren muss.

„Unsere Hoffnung ist, dass wir zum Frühjahr wieder etwas mehr Normalität reinkriegen“, schließt Marvin Schrepel ab. Er und seine Orchesterkollegen brauchen die Musik, das gemeinsame Proben, die Auftritte. „Das gehört eben zum Leben dazu und macht einfach verdammt viel Spaß!“, sagt der Hobbymusiker. Interessierte können sich telefonisch bei ihm melden.

Kontakt Marvin Schrepel: Handy 0152/55741129