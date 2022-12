Vize-Weltmeister aus Probstzella vom Bundeskanzler empfangen

Stahlbetonbauer Jonas Hopf (23) aus Probstzella und seine Teamkollegin Jule Janson (22) aus Mühlacker, die in Salzburg die Silbermedaille gewannen, sprachen mit am Donnerstag Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) über ihre Erfahrungen bei der WorldSkills 2022.

Berlin/Probstzella Stahlbetonbauer Jonas Hopf und Teamkollegin Jule Janson berichten in Berlin von den WorldSkills 2022 in Salzburg

Am Donnerstag empfing Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) die Deutsche Berufe-Nationalmannschaft im Bundeskanzleramt. „Ich bin froh, dass ich heute bei echten Medaillengewinnern dabei sein kann, die zeigen: Das ist der richtige Weg, den man einschlagen sollte", sagte der Regierungschef. Stahlbetonbauer Jonas Hopf (23) aus Probstzella und seine Teamkollegin Jule Janson (22) aus Mühlacker (Baden-Württemberg), die in Salzburg die Silbermedaille gewannen, sprachen mit dem Bundeskanzler über ihre Erfahrungen bei der WorldSkills 2022.

Genau genommen kommt Jonas Hopf aus dem Probstzellaer 60-Seelen-Ortsteil Laasen. Mit 15 hatte er eine Ausbildung als Betonbauer in Rudolstadt bei Lehrausbilder Frank Lippert begonnen, der sein Talent früh erkannte und förderte. Später war Hopf von der Baufirma Eisoldt in Kaulsdorf zu Wächter-Bau nach Lichte gewechselt. Inzwischen hat er zwei Meisterabschlüsse und einen Abschluss als Polier in der Tasche, bildet in Lichte ein Team mit einem seiner Brüder.

Empfang im Kanzleramt als besondere Ehre

Der Empfang im Kanzleramt war für die jungen Handwerker eine besondere Ehre. „Dieser Empfang ist ein starkes Symbol und eine starke Botschaft für die Welt der beruflichen Bildung, die leider nicht immer die Anerkennung erfährt, die sie verdient“, betonte Michael Hafner, Vorstandsvorsitzender von WorldSkills Germany, in seiner Ansprache. „Was wäre Deutschland ohne qualifizierten Nachwuchs im dualen Bildungssystem?“

Von Anfang Oktober bis Anfang November 2022 traten insgesamt 36 deutsche Spitzenfachkräfte bei der WM der Berufe (WorldSkills 2022) in 31 beruflichen Wettkampfdisziplinen gegen die besten ihres Fachs an.