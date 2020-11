Volksbank schließt nun auch Filiale in Leutenberg

Nach der Kreissparkasse Saalfeld-Rudolstadt, die dies für das Jahresende angekündigt hat, schließt nun auch die Volksbank Vogtland-Saale-Orla eG ihre Geschäftsstelle in Leutenberg. Das teilte die Bank am Donnerstag mit.

Man habe sich unter anderen wegen der Zinspolitik der Europäischen Zentralbank (EZB), des geänderten Kundenverhaltens und nicht zuletzt aus betriebswirtschaftlichen Gründen entscheiden müssen, die Geschäftsstelle in Leutenberg im März 2021 zu schließen, erklärten Andreas Pfeil und Uta Ritter vom Vorstand der Genossenschaftsbank. „Damit wir unsere Kunden und Mitglieder auch in Zukunft persönlich betreuen können, stehen unser Kundenservicecenter telefonisch sowie unsere Beraterteams in Kaulsdorf und in Saalfeld bereit“, wird Pfeil zitiert.