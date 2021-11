Volksbank und OTZ suchen den "Held des Monats"

Saalfeld/Rudolstadt Neue Aktion startet im Februar 2022 - Preisgelder sollen an ein Herzensprojekt der Kandidaten gehen

Die "Klasse des Monats" war gestern, der "Verein des Monats" vorgestern. Nach dem selben Prinzip aber suchen die Volksbank eG Gera Jena Rudolstadt und die OTZ-Lokalredaktion Saalfeld-Rudolstadt ab Februar 2022 den "Held des Monats". Neu an dem Wettbewerb ist: Die Preisgelder in Höhe von 750, 400 und 200 Euro gehen an ein Herzensprojekt des jeweiligen Kandidaten, welches er vorher benennt. Über die Reihenfolge der Platzierung entscheiden die Leser der OTZ, online und offline.

Gesucht werden Menschen im Landkreis, die uneigennützig einen Beitrag für die Gesellschaft leisten - die gute Seele im Dorf, die die Dreckecken ohne großes Aufheben beseitigt, der Schüler, der der alten Dame in der Nachbarschaft regelmäßig aus der Zeitung vorliest, der Rentner, der sich darum kümmert, dass die Jugend im Ort nicht nur vor dem Computer hockt. Wichtig ist das Engagement.

Jetzt geht es darum, in den nächsten zwei Monaten geeignete Kandidaten zu finden, die für die Wahl zum "Held des Monats" antreten. Jeweils drei wollen wir von Februar bis Juli einmal wöchentlich im OTZ-Lokalteil umfänglich vorstellen. Danach besteht die Möglichkeit zur Abstimmung. Am Ende gewinnen alle.

Wer jemanden kennt, der dafür in Frage käme: Schreiben sie uns einfach eine Mail an saalfeld@funkemedien.de mit Namen, Wohnort und der Aktivität desjenigen, den Sie vorschlagen. Wir kümmern uns um den Rest. Jetzt aber sind wir erstmal gespannt auf Ihre Vorschläge!