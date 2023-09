Voll im Trend: In Rudolstadt Lust auf den Kleingarten machen

Rudolstadt. Gartenfreunde sind beim Herbstmarkt Rudolstadt am Start. Neben Beratung bieten sie auch Naturalien

Nach einer Corona-Zwangspause werden die Rudolstädter Gartenvereine sich am 3. Oktober wieder zum Herbstmarkt auf den Marktplatz präsentieren. Geplant ist ein Pavillon, in dem die Gartenvereine für ihren Kleingartenverein werben. Auch die Vielfalt der Gartenerzeugnisse kann in Augenschein genommen werden. „Vielleicht bekommt der eine oder andere Lust, sich einen Pachtgarten zulegen zu wollen“, so Wilfried Gille vom Vorstand der Gartenfreunde Saalfeld-Rudolstadt, der mit seinen Mitgliedern anwesend sein wird, um die Fragen rund um das Kleingartenwesen zu beantworten.

Der Kleingarten gewinne in der heutigen Zeit immer mehr an Bedeutung. „Die Menschen sehen in den Supermärkten die ständige Preisexplosion bei Obst und Gemüse. Im Kleingarten weiß man, was da wächst“, so Gille.

Im zweiten Pavillon wird eine Floristin Blumensträuße für interessierte Gäste des Herbstmarktes binden. Ein dritter Pavillon ist den Kindern vorbehalten. Hier werden Bastel- und Klebearbeiten angeboten. Alle Kleingärtner sind aufgerufen, etwas, was jetzt noch geerntet wird, – ob Kurioses, Kleines oder Seltenes – zur Verfügung zu stellen, damit sich der Obst- und Gemüsetisch der Kleingärtner sehen lassen kann. Um Abgabe wird am 3. Oktober ab 8 Uhr am Marktbrunnen in Rudolstadt gebeten.