Volles Programm für Grundschule Probstzella

Nach dem Fasching ist vor dem Kindersachenmarkt: Die Grundschule Probstzella und ihr Förderverein laden zum „2. Zeller Kinderbasar“ nächste Woche ein. „Am 14. März gibt es von 13 bis 16 Uhr Kinderkleidung aller Art, Spielsachen und mehr rund ums Kind bei uns in der Grundschule zu kaufen“, sagt Fördervereinsvorsitzende Kathrin Puchta. Eltern und alle Interessierte können als teilnehmen und stöbern.

Nach der Faschingsparty in der Turnhalle ist der Kinderbasar Auftakt für das gut gefüllte Jahresprogramm von Schule und Förderverein. So findet am 28. April der erste Teil der Altpapiersammlung statt. Dabei sammeln die Schüler zu Hause rund ein halbes Jahr lang Altpapier, was dann zentral am Sportplatz von einer Verwertungsfirma aus dem Raum Erfurt abgeholt und nach Gewicht vergütet wird. 2019 seien rund 20 Tonnen beziehungsweise ein vierstelliger Betrag zusammengekommen, sagt Kathrin Puchta. Obwohl nicht als Konkurrenzveranstaltung gedacht, ergebe sich oft ein gewisser Wettbewerb zwischen den Klassen. Der Erlös fließt in die Vereinsarbeit, im Herbst folgt traditionell die zweite Sammlung.

Mit dem Frühjahr soll die letzte Etappe der Schulgartenertüchtigung beginnen. Er liegt neben dem der Schule direkt gegenüberliegenden Alten Forsthaus, das Grundstück gehört der Gemeinde. „Wir wollen Beerensträucher pflanzen und neue Beete anlegen“, sagt Kathrin Puchta. Momentan prüfen sie Finanzierungsmöglichkeiten, holen Angebote ein und prüfen, was in Eigenleistung möglich ist. Die 44-Jährige hat selbst Nachwuchs an der Schule. Aus den Erträgen des Schulgartens wird es auch wieder eine Woche der gesunden Ernährung geben, wie zuletzt im Oktober.

Ebenfalls schon in Planung: Die unterrichtsfreie Projektwoche vor den Sommerferien. Im Köcher sind unter anderem eine Trommelwerkstatt, ein Walderlebnistag mit einer Waldpädagogin und ein kindgerechter Unterhaltungskünstler aus Leipzig. Und ein ganz besonderer Ausflug steht im Juni an. Dann nämlich fahren sie zum Kindertheater „Henriettas Reise ins Weltall“ nach Erfurt, einem Projekt der Krankenkasse AOK, die mit Theaterstücken bundesweit Grundschüler zu gesundheitlicher Präventionsthemen informiert. „Die Karten haben wir uns schon gesichert“, sagt Kathrin Puchta.