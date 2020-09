Volltreffer in Rudolstadt: Mann landet nach Kontrolle im Gefängnis

Am Samstagabend traf die Polizei einen mit zwei Haftbefehlen gesuchten 30-Jährigen vor seiner Wohnung in Rudolstadt an. In dessen Kleidung stellten die Beamten Utensilien zum Drogenkonsum, sowie eine geringe Menge synthetische Drogen fest. Auch befand sich in der Nähe ein Motorrad. Auf dem Kennzeichen waren die Plaketten für Hauptuntersuchung und Zulassung von einem anderen Kennzeichen stammten.

Auf Nachfrage räumte der Mann ein, mit diesem Motorrad gefahren zu sein, obwohl er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Zum Schluss verlief noch ein Drogentest positiv und in der Wohnung konnte eine geringe Menge an Drogen gefunden werden. Der Mann wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt gebracht und die entsprechenden Anzeigen gefertigt.

Weitere Meldungen der Polizei für Ostthüringen