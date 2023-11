Vom Angler bis zum Imker: Ehrenamtspreise im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt für Naturschützer

Schwarzburg. Landrat und Beigeordnete zeichnen im Torhaus von Schloss Schwarzburg Ehrenamtliche aus.

Landrat Marko Wolfram (SPD) und die Beigeordneten Maik Kowalleck (CDU) und Andreas Gloth-Pfaff (BfL) haben am Freitagnachmittag im Rahmen einer Feierstunde im Torhaus auf Schloss Schwarzburg Ehrenamtliche mit dem Ehrenamtspreis des Landkreises ausgezeichnet. Als Thema hatten die zuständigen Ausschüsse des Kreistages in diesem Jahr das Ehrenamt im Umwelt- und Naturschutz festgelegt.

Ausgezeichnet wurden der Angelverein Saalfeld, der Imkerverein 1903 Saalfeld, die Save Nature Group aus Leutenberg, die Pilzsachverständigen des Landkreises sowie der Vorsitzende der Fachgruppe Ornithologie und Artenschutz im Kulturbund, Ralf Hiller.

Angelverein leistet wertvolle Arbeit bei der Pflege einheimischer Gewässer

„Sie alle sorgen mit Ihrem ehrenamtlichen Engagement für die Bewahrung geschützter Arten, den Erhalt der Natur in ihrer Vielfalt und Schönheit und nicht zuletzt tragen Sie zur Gesundheitsfürsorge der Menschen bei“, sagte der Landrat.

Der Angelverein Saalfeld kann auf rund 100 Jahre Vereinsgeschichte zurückblicken. Neben dem aktiven Angelsport leistet der Verein wertvolle Arbeit für die Pflege der einheimischen Gewässer und den Gewässerschutz insbesondere im Bereich der Saale. So werden im Rahmen von Arbeitseinsätzen Schäden am Saaleufer beseitigt. „Mit dem Schutz und Pflege des einheimischen Fischbestandes in den Pachtgewässern vor Ort widmen sich die Vereinsmitglieder einer weiteren wichtigen Aufgabe“, sagte Laudator Maik Kowalleck.

Saalfelder Imker betreuen über 700 Bienenvölker

Der Saalfelder Imkerverein ist der zweitgrößte Imkerverein in ganz Thüringen mit über 80 Mitgliedern. Er betreut mehr als 700 Bienenvölker. In diesem Jahr begeht der Verein sein 120-jähriges Vereinsjubiläum. „Die Arbeit der Imker ist von unschätzbarem ökologischen und ökonomischen Wert für blühende Wild- und Kulturpflanzen und damit für unser Öko-System“, so Kowalleck in der Laudatio. Neben der eigentlichen Imkerarbeit engagiert sich der Verein für die Öffentlichkeitsarbeit und insbesondere für die Wissensvermittlung an die junge Generation. Es bestehen Patenschaften mit Saalfelder Schulen und Kindergärten.

Jugendliche engagieren sich

Die Save Nature Group wurde als eine gemeinnützige Naturschutzorganisation von zwei Jugendlichen, Johannes Leeder und Georg Lesser, gegründet. Es entstand ein Netzwerk aus vielen freiwilligen Helfern, die im Sinne der Natur leben und handeln und denen die Natur am Herzen liegt. In seiner Laudatio führte Beigeordneter Andreas Gloth-Pfaff aus: „Längst hat die Save Nature Group mit der wachsenden Anzahl an Unterstützern und den zahlreichen Aktionen gezeigt, dass sie ihre Ideen und Vorhaben auch in die Tat umsetzen und damit einen wertvollen Beitrag für den Natur- und Umweltschutz in unserer Region leistet.“ Als zupackendes Gegenmodell zu „Klimaklebern“ legen die Aktiven Naturschutzgebiete an, zeigen in Workshops, wie man ein Vogel- oder Gewächshaus baut, führen Baumschnittseminare durch, pflanzen und pflegen Streuobstwiesen, stellen Apfelsaft her und sammeln Müll aus der Natur.

Unersetzliche Aufklärungsarbeit

Als Einzelperson wurde Ralf Hiller als einer der aktivsten Umweltschützer im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt ausgezeichnet. Seit 1985 leitet er die Fachgruppe Ornithologie und Artenschutz im Kulturbund. Seine große Leidenschaft gehört den Vögeln und den Fledermäusen. Marko Wolfram blieb die Laudatio auf die Pilzsachverständigen des Landkreises vorbehalten, die als ehrenamtlicher Partner des Gesundheitsamtes unersetzliche Aufklärungsarbeit leisten. Die Gruppe hat in diesem Jahr acht Pilzausstellungen durchgeführt. Besonders hervorzuheben ist die Bildungsarbeit bei diversen Pilzwanderungen mit Schulklassen, Kindergartengruppen, Volkshochschulkursen und Privatpersonen sowie die Ausrichtung von Pilzkursen mit verschiedenen Teilnehmergruppen.

Musikalisch umrahmt wurde die Veranstaltung von der Musikschule in Saalfeld mit Leiterin Jana Bauer und ihren beiden Kindern Mathilda und Franz.