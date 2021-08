Vom Glück des Tüchtigen

Thomas Spanier über eine Erfolgsgeschichte made in Weißen.

Gastronomie und Hotellerie gehören zweifellos zu den Branchen, die besonders unter dem Lockdown gelitten haben. Was der staatlich angeordnete Gästeverzicht für Auswirkungen hat, wird sich erst zeigen, wenn endgültig klar ist, welche Kneipen und Herbergen für immer geschlossen bleiben. Mangels Kapital, mangels Personal, das sich längst umorientiert hat, mangels Antrieb, noch einmal neu anzufangen.

Ganze fünf Hotels in Thüringen, so heißt es beim Branchenverband, seien mit der Beherbergung von Geschäftsreisenden gut durch die Krise gekommen. Bauarbeiter, Ingenieure, Bundeswehrsoldaten oder Journalisten füllten so manches Gästebett.

Dass unter den fünf Häusern auch das kleine Landhotel „Kains Hof“ in Weißen ist, überrascht nur auf den ersten Blick, denn hier hat das Glück die Tüchtigen getroffen. Jene, die sich schon immer um Qualität und ein breites Gästespektrum bemüht haben, die planvoll vorgingen und den Infektionsschutz ernst nahmen, denn ein einziger Coronafall im Haus hätte das ganze Konstrukt mindestens für die Zeit der Quarantäne zum Einsturz gebracht.

Der Lohn ist ein Hotel, das man mit gutem Gewissen und ohne Investitionsstau in andere Hände geben kann. Im „Kains Hof“, der im vorigen Jahr 150 Jahre alt wurde, kann demnächst ein neues Kapitel aufgeschlagen werden. Man darf gespannt sein.

„Kains Hof“ in Weißen steht vor dem Verkauf