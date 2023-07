Vom Schlosshotel zur Hautklinik: eine Erfolgsgeschichte aus Leutenberg

Leutenberg Das Fachkrankenhaus Schloss Friedensburg besteht in diesem Monat seit 30 Jahren - Raphael Shimshoni, einer der Gründer, erinnert sich

Vom Toten Meer nach Leutenberg - so eine mögliche Wegbeschreibung für den Weltbürger Dr. Raphael Shimshoni, der in Prag Medizin studierte und zehn Jahre lang am Toten Meer eine eigene Praxis als Hautarzt und Allgemeinarzt führte. Wie alle Einwanderer musste er zu Beginn seiner Tätigkeit in Israel erst drei Monate in der Yitzchak-Rabin-Universitätshautklinik tätig sein. Danach übernahm er für die Gewerkschaftskrankenkasse, in Deutschland entsprach dies damals der AOK, als „fliegender“ Hautarzt in der Wüste Negev für etwa 1,5 Jahre den Dienst. Parallel arbeitete er immer nachmittags am Toten Meer, danach täglich bis 1988.

In Deutschland wurde er auf ein Inserat der Treuhand aufmerksam gemacht, in dem ein historisches Schlosshotel bei Leutenberg in ländlicher Gegend angeboten wurde. Zweifel waren angesagt, ob es möglich sein würde, in einem verwinkelten, alten Schlossgebäude, ohne Etagenaufzüge, mit Zimmern auf unterschiedlichen Ebenen und mit veralteten sanitären Anlagen ein Akutkrankenhaus mit 60 bis 80 Betten einzurichten. Die Zweifel wurden von seinen späteren Mitgesellschaftern ausgeräumt, sodass ein schlüssiges, medizinisches Konzept für den Medizinischen Dienst der Krankenkassen von Drs. Shimshoni und Lasarow erarbeitet wurde. Mit seinen reichen Erfahrungen aus seiner Klinik am Toten Meer und in Neukirchen setzte Dr. Shimshoni sich von Anfang an mit all seinen Kräften und Fähigkeiten für eine neue Art von Hautklinik in Leutenberg ein.

Ganzheitlicher Ansatz des Mediziners

Am Toten Meer hatte er bereits angefangen, sich ganzheitsmedizinisch weiterzuentwickeln. Dort kamen die ersten Erkenntnisse, dass man von innen nach außen arbeiten musste. Wer ein guter Hautarzt sein möchte, muss an erster Stelle ein Allgemeinmediziner sein. Dr. Shimshoni war am Toten Meer nicht nur der Dermatologe, sondern auch der Allgemeinmediziner, HNO- und Augenarzt, Gynäkologe und Psychologe. So erschien es folgerichtig und zwingend, dass eine erfolgreiche Therapie und Behandlung nur unter Berücksichtigung der individuell unterschiedlichen Gesamtsituation des Patienten erarbeitet und jeweils individuell auf den Patienten selbst abgestimmt werden musste. Resultierend daraus ergab sich, dass nicht nur Neurodermitis, Psoriasis oder die anderen behandelten Beschwerden und Krankheitsbilder therapiert wurden, sondern ebenfalls die unter Umständen korrespondierenden Krankheiten mit einbezogen werden mussten.

Nach einem aufwändigen Umbau wurde das Schlosshotel behördlich zum Krankenhaus zugelassen, sodass es am 10.07.1993 in einem feierlichen Akt mit Landes- und Kommunalpolitikern eröffnet wurde. Somit begann eine Erfolgswelle der Behandlung von Hautpatienten aus ganz Deutschland und in den weiteren Jahren aus Tchechien, Polen, Schweiz, Österreich...

Keine Sorgen um die Zukunft der Klinik

Lässt sich Dr. Shimshoni als der „Vater des Erfolgs“ feiern? Das weist er in dieser Form streng von sich, betont immer wieder, dass von Anfang an nur durch die gemeinsamen Anstrengungen der ärztlichen und verwaltungstechnischen Kräfte sowie des weiteren Personals, das zum Teil bereits vor der Wende in der Einrichtung tätig war, dieser erfolgreiche Weg beschritten werden konnte. Zitat Shimshoni: „Mein liebstes Team waren die Mädchen von der Reinigung, die wussten manchmal mehr vom Schicksal einzelner Patienten als wir.“

Das Fachkrankenhaus Schloss Friedensburg ist derzeit so gut aufgestellt, dass man sich über die Zukunft keine Sorgen haben muss. Bereits von Anfang an wurde interdisziplinär gedacht und entsprechend das Personal eingestellt: Im Haus gibt es Dermatologen, Allergologen, Internisten, Psychologen, Neuraltherapeuten, Ernährungsmediziner, Diplom-Trophologin und eine Ernährungsberaterin. In Zusammenarbeit mit dem gesamten sehr gut ausgebildeten Team sind dies Garanten für Bestand und Weiterentwicklung der Klinik.

Über 24.000 Patienten stationär behandelt

Dr. Shimshoni sagt zum 30-jährigen Jubiläum: „Das Fachkrankenhaus Schloss Friedensburg wird überdauern, wenn das Konzept, das an über 24.000 schwerkranken Kindern und Erwachsenen stationär und weiteren tausenden Patienten ambulant erfolgreich angewandt wurde, von den mir nachfolgenden Ärzten, in Verbund mit den Gesellschaftern weiterentwickelt wird". Es kämen immer neuere und wirksamere, aber auch nebenwirkungsreichere Medikamente auf den Markt. Hier seien das ärztliche interdisziplinäre Team und die Geschäftsführung des Fachkrankenhauses Schloss Friedensburg zu Hochleistungen gefordert.

"Ich wünsche den Gesellschaftern und Geschäftsführern Herrn Dr. Mann und Chefärztin Silke Herold sowie dem gesamten Team weiterhin viel Erfolg bei ihrer verantwortungsvollen Arbeit", so der Gründer. Und weiter: "Der Klinik und der Stadt Leutenberg, wo ich 23 Jahre meines Arbeitslebens verbringen durfte, bin ich für immer verbunden. Mit den praktizierten Methoden und Therapien gibt es in dieser Form in Deutschland, ja in Europa keine Konkurrenz.“