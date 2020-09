Vom schweren Versuch, heute noch ein Gitarren-Rebell zu sein

„Ich leb’ in der Resistance und nutzte die letzte Chance“ - Der Singer-Songwriter Max Prosa aus Berlin gab ein Konzert in der Verdi-Weiterbildungsstätte Saalfeld.

Es ist fast unmöglich. Doch Max Prosa versucht es. Das ist ein großes Verdienst. Wie bloß heute die Rolle ausfüllen des dichtenden und singenden Rebellen, des kritischen Dichters gegen den Wind? Jetzt, da alles gesagt werden kann und alles schon einmal gesagt wurde? Max Prosa ist ein im Jahr des Mauerfalls geborener Berliner aus Charlottenburg auf der Suche nach Widerstand in einer Welt aus Wattebällchen, in der eine (Corona-)Diktatur erfunden werden muss aus Mangel an einer wirklichen. Am Montagabend trat er in der Verdi-Weiterbildungsstätte in Saalfeld auf, als Programmpunkt einer Bildungswoche zu 30 Jahren Deutsche Einheit, geleitet vom Journalisten Roman Grafe.