Von Blackout bis Schweinepest: Krisen sind Thema bei Beratung in Saalfeld

Saalfeld Verwaltungschefs aus Städten und Gemeinden treffen sich zum Austausch im Saalfelder Landratsamt

Die traditionelle Dienstberatung der Bürgermeisterinnen und Bürgermeister sowie der Verwaltungsgemeinschaftsvorsitzenden aus dem Kreis Saalfeld-Rudolstadt bei Landrat Marko Wolfram (SPD) stand am Dienstagnachmittag ganz im Zeichen der Krisenvorsorge. Von Blackout über Warntag bis zur Afrikanischen Schweinepest reichten die vorgestellten Szenarien. Selbst der Ausblick auf den Haushalt 2023 geriet wenig freudvoll.

21 Bürgermeisterinnen und Bürgermeister und zwei VG-Vorsitzende waren der Einladung in den Großen Sitzungssaal des Landratsamtes gefolgt. Wolfram stimmte die Kommunalpolitiker mit einem Ausblick auf die demografische Entwicklung im Landkreis auf den Ernst der Lage ein. Mittlerweile habe der Trend in der Bevölkerungsentwicklung deutliche Auswirkungen auf die Arbeitsfähigkeit von Verwaltungen und Unternehmen. Die sinkende Einwohnerzahl führe auch zu geringeren Schlüsselzuweisungen des Landes. Ohnehin sei der Kommunale Finanzausgleich zugunsten der kreisfreien Städte ausgelegt. Wolfram warb bei den Anwesenden dafür, sich für eine gerechtere Finanzausstattung der kommunalen Familie einzusetzen.

Millionenbeträge fehlen 2023 für Haushaltsausgleich

Kämmerer Robert Geheeb knüpfte direkt an und übersetzte die politische Forderung in die konkreten Probleme beim Aufstellen des Kreishaushaltes 2023. Derzeit fehlen sowohl im Verwaltungs- als auch im Vermögenshaushalt Millionenbeträge für den Haushaltsausgleich. Man wolle nun zunächst den Haushaltsbeschluss des Landes abwarten, um mehr Klarheit, etwa über die Erstattung von Kosten für die Flüchtlingsunterbringung zu bekommen.

Michael Haun, Leiter des Amtes für Bevölkerungsschutz, stellte in seinem Vortrag die neue Stabsstruktur im Katastrophenschutz vor, die bei größeren Schadensfällen zum Einsatz kommt. Darüber hinaus informierte Haun über die Einrichtung von „Katastrophenschutzleuchttürmen“ im Landkreis, die beim Eintreten größerer Lagen bei der Versorgung der Bevölkerung helfen sollen. Schließlich führte der Katastrophenschützer die Pläne für den bundesweiten Warntag 2022 im Landkreis aus. Hier werden am Donnerstag, 8. Dezember, um 11 Uhr alle verfügbaren Warnmittel einschließlich Sirenen ausgelöst. Die Entwarnung ist um 11.45 Uhr vorgesehen.

Veterinäramt hat Rassegeflügelschauen verboten

Sehr detailliert sind die Vorbereitung im Veterinäramt des Landkreises für einen drohenden Ausbruch der Afrikanischen Schweinepest. Tierarzt Arne Scheinert stellte den Ablauf für den Fall vor, dass ein infiziertes Wildschwein im Landkreis gefunden wird oder die gefährliche Seuche in einem Hausschweinbestand ausbricht. Die Bekämpfung sei eine große Herausforderung für den Landkreis, bei der man auf die Ortskenntnis und Unterstützung aus den Städten und Gemeinden angewiesen sei. Weiterhin gefährlich ist zudem die Geflügelpest, wie Veterinäramtsleiter Stephan Zschimmer betonte. Allein seit November habe es 86 Ausbrüche der Geflügelpest in Haustierbeständen gegeben. Bundesweit seien in diesem Jahr bereits mehr als eine Million Tiere in Folge von Ausbrüchen getötet worden. Das Veterinäramt reagierte unter anderem mit einem aktuellen Verbot von Rassegeflügelschauen.

Über den aktuellen Stand bei der Suche nach einem Endlager für hochradioaktive Abfälle sowie die Ausweisung von Windvorranggebieten durch die regionale Planungsgemeinschaft informierte der Leiter des Beteiligungsmanagements im Landratsamt, Patrick Stadermann. Schließlich warb Stadermann dafür, die ehrenamtlichen Ortswegewarte offiziell durch die Gemeinderäte zu bestellen. So würden diese einen vollen Versicherungsschutz bei ihrem Ehrenamt genießen.