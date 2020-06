Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Von der Fahrbahn abgekommen und überschlagen

Am Unfallschwerpunkt „Silokurve“ nahe Neuhaus ereignete sich Donnerstagmorgen gegen 8.15 Uhr ein Verkehrsunfall. Der 80-jährige Fahrer eines Pkw VW fuhr die ca. 500 Meter nach dem Ortsausgang Neuhaus befindliche Kurve in Richtung Lichte und kam vermutlich aufgrund der Witterung unangepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab. In der Folge überschlug sich das Fahrzeug und kam in der Wiese zum Stehen. Der Mann wurde bei dem Unfall glücklicherweise nur leicht verletzt, am Pkw entstand Totalschaden.

Autofahrer fährt gegen Telefonmast und flüchtet

In der Nacht auf Mittwoch stellten Polizeibeamte einen beschädigten Telefonmast fest. Den Unfallspuren zufolge fuhr der Flüchtige mit seinem PKW aus Thälendorf kommend in Richtung Leutnitz und kam in einer Rechtskurve links von der Fahrbahn ab. Dort kollidierte er mit einem Telefonmast sowie einem Markierungs- und einem Leitpfosten, setzte jedoch seine Fahrt fort, ohne sich weiter zu kümmern. Beim Unfallzeitpunktes wird vermutet, dass es am Dienstag bis gegen Mitternacht zu dem Unfall kam. Aufgrund gefundener Fahrzeugteile wird angenommen, dass es sich beim Unfallfahrzeug um einen dunklen VW Golf 4 handeln könnte.

Sachdienliche Hinweise zum Unfallflüchtigen nimmt die LPI Saalfeld unter 03671-560 entgegen.

