Von Kirmes bis Kabarett: Die Top 5 Tipps für Saalfeld-Rudolstadt

Die Banda Comunale im Sommer 2022 in der Kulturarena in Jena. Die Band aus Dresden tritt in der Zugabe zum Konzert mitten im Publikum auf. Am Sonnabend sind sie in den Thüringer Bauernhäusern im Rudolstädter Heinepark zu erleben.

Saalfeld/Rudolstadt Ausblick auf besondere Veranstaltungen am Wochenende im Landkreis - Kleine Bühne Saalfeld startet mit Klassik in die Herbstsaison

Der Schulalltag hat Lehrer, Eltern und Schüler zurück, die Zuckertüten sind geleert, die Karussells sind von der Bleichwiese verschwunden. Der Sommer klingt aus und der Herbst steht auf der Leiter, ein bisschen wenigstens. Wer sich am ersten Septemberwochenende im Landkreis vergnügen will, hat dazu vielfach Gelegenheit, denn auch das Theater Rudolstadt startet beispielsweise mit Schlosskonzert und Loriot-Stück in die die Saison. Hier sind fünf Tipps zur Auswahl.

Banda Comunale an den Bauernhäusern

"Gefährlich fremde Blasmusik aus Dresden" gibt es am Sonnabend ab 19 Uhr an den Thüringer Bauernhäusern im Heinepark. Eingewandert, ausgezogen, hiergeblieben, angekommen. 20 Musikerinnen und Musiker aus Deutschland, Syrien, Israel, Brasilien, Italien, Bayern, Russland, Polen und dem Irak. Im Koffer: ein Repertoire aus Afrofunk, Balkan-Brass, Klezmer, Cumbia und orientalischen Hits. Ihr gemeinsames Zuhause: Dresden. Für Pegida-Anhänger ist die Banda Comunale der tonale Untergang des Abendlandes, das Ende der Leitkultur, der lärmende Beweis für den großen Austausch. Bleibt auf dem Teppich und desintegriert Euch! hupt ihnen die Band seit Jahren lässig entgegen. Als Protestkapelle gegen Nazi-Aufmärsche 2001 gegründet, war für die Banda Comunale von Beginn an klar, dass ihr musikalisches Repertoire die Welt umarmen muss. Da, wo sich Wutbürger kulturell abgrenzen, beschallen sie Clubs, Straßen und Plätze. Mit serbischen Coceks, kolumbianischen Cumbias oder algerischem Rai.

Das für Freitag geplante Konzert mit der Indie-Pop-Band Former Child in den Thüringer Bauernhäusern muss aus technischen Gründen ausfallen. Einen Ersatztermin wird es voraussichtlich Ende des Jahres in den Saalgärten geben. Karten können an den jeweiligen Vorverkaufsstellen zurückgegeben werden. Die Stadtverwaltung Rudolstadt bittet um Verständnis.

203. Deesbacher Kirmes

Die lange Kirmestradition in Deesbach wird an diesem Wochenende zum 203. Mal gepflegt. Los geht es am Freitag ab 19 Uhr mit einem Fackelumzug von der Senne bis ins Tal. Anschließend ist auf dem Festplatz am "Deesbacher Hof" Bieranstich, Eröffnung der Kirmes und Disco. Am Sonnabend startet 9 Uhr das Kirmesständchen durch das Dorf mit dem Thüringer Schalmeien Orchester, am ist Tanz zu Live-Musik.

Sommerfest in Kirchhasel

Der rührige Verein Hasela 1305 lädt am Sonnabend zum Sommerfest auf den Sportplatz in Kirchhasel ein. Ab 15 Uhr stellt sich die Jugendfeuerwehr vor, gibt es einen Kindernachmittag mit Hüpfburg, Schminken und anderen Angeboten. 20 steigt die Disco mit zwei DJs.

Kabarett im Klosterhof

Vor zwei Jahren, mitten im Corona-Loch, gab‘s bei Saalfeld+Kultur die Premiere von Ko-Lästeriiin als Kabarett, Comedy & Liedermacher. Weils so schön war, kommt das jetzt wieder: Am Sonnabend ab 20 Uhr treten Didi Bujack und Loreen Heinrich mit ihrem Kabarettprogramm im Klosterhof des Stadtmuseums Saalfeld auf. Bei Regen findet die Veranstaltung innen im Museum „auf den Stufen“ statt.

Klassik an der Kleinen Bühne

Die Kleine Bühne Saalfeld startet am Sonnabend in das gut gefüllte Herbstprogramm. Um 20 Uhr beginnt ein Abend für die Freunde der klassischen Musik mit dem Figura Quartett und einem Kammerkonzert. Zum Konzertabend spielen Elisabeth Müller (Violine), Henrike Willrich (Violine), Emilia Steinhauser (Viola) und Albert Dehne (Violoncello) in der Villa Weidig Werke von großen romantischen Komponisten wie Sergej Rachmaninov, Franz Schubert und Edvard Grieg. Sie führen die Zuhörer in ausdrucksvolle, schillernde und abenteuerreiche Klangwelten.