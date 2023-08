Der Männervocalkreis "Cantate Domino" aus Saalfeld ist am Sonntag in Unterwellenborn zu erleben.

Von Lichterfest in Eyba bis Kirchenkonzert in Unterwellenborn

Saalfeld Fünf Tipps für das Wochenende, was es außer Vogelschießen und Tag der Sommerfrische noch gibt

Natürlich stehen die Eröffnung des Rudolstädter Vogelschießens und der Tag der Sommerfrische im Schwarzatal an diesem Wochenende im Fokus. Es gibt aber noch ein paar andere Veranstaltungen, die nicht unerwähnt bleiben sollen. Hier sind fünf Tipps, was noch so los ist.

Lichterfest am Sonnabend am Schloss Eyba

Ein Sommer-Lichter-Fest mit der Liveband "Cadenza" gibt es am Samstagabend ab 19 Uhr am Schloss Eyba. Der Eintritt ist frei.Ein Shuttleservice steht laut Veranstalter zu jeder vollen Stunde in Saalfeld an der „Tourist Information“ am Markt bereit. Bei schlechtem Wetter findet die Veranstaltung im Festzelt statt.

Goethes Lieblings-opera-buffa in Großkochberg

"Die Theatralischen Abentheuer oder Der Theaterdirektor in Nöthen", heißt das Stück von Domenico Cimarosa, das am Sonnabend, 17 Uhr (Einführung: 16.30 Uhr) und am Sonntag, 16 Uhr (Einführung: 15.30 Uhr) im Liebhabertheater Schloss Kochberg zu erleben ist. Die Lieblings-opera-buffa von Goethe ist eine Satire auf den Opernbetrieb selbst mit wunderschöner Musik.

Predigt und Posaunenmusik im Autoscooter

Einen Schausteller-Gottesdienst gibt es am Sonntag ab 11 Uhr beim Rudolstädter Vogelschießen im Autoscooter von Familie Krebs. Die Predigt hält Klaus Zebe, Landespfarrer für Zirkus- und Schaustellerseelsorge der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland (EKM). Außerdem gestaltet Pfarrer Martin Krautwurst den Gottesdienst mit. Für Musik sorgt der Posaunenchor Rudolstadt.

Rumpelstilzchen mit Marionetten im Schillerhaus

Der Dresdner Musiker, Kabarettist und Puppenspieler Tobias Klug kommt mit seinem Marionetten-Haustheater ins Schillerhaus Rudolstadt. Klein aber fein ist seine Guckkastenbühne, auf der am Sonntag ab 15 Uhr das Märchen vom Rumpelstilzchen in sieben Aufzügen mit 30 bis 40 Zentimeter großen Vollfadenmarionetten gespielt wird.

Sommerkonzert in der Katholischen Kirche

Der Männervocalkreis "Cantate Domino" lädt am Sonntag zu seinem dritten Sommerkonzert in die Katholische Kirche in Unterwellenborn ein. Die Veranstaltung beginnt um 18 Uhr. Geboten werden bekannte und weniger bekannte geistliche und volkstümliche Weisen. Der von Pfarrer Markus Tschirschnitz geleitete Männerchor singt seit über 30 Jahren in wechselnder Besetzung. Der Eintritt zu dem Konzert ist frei.