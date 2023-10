Von Rudolstadt zurück nach Letterkenny

Rudolstadt. Gymnasiums Fridericianum hat seine irischen Austauschschüler verabschiedet.

Nach einer ereignisreichen Woche verabschiedeten die Schüler des Gymnasiums Fridericianum ihre irischen Gäste.

Im Anschluss an den Besuch der Fridericianer im Frühjahr erfolgte in den vergangenen Tagen der Gegenbesuch der Schüler des St Eunan’s College aus Rudolstadts Partnerstadt Letterkenny. Auf dem Programm standen Aktivitäten in und um Rudolstadt, wie zum Beispiel die Besichtigung des Grenzbahnhofs Probstzella oder der Besuch der Generalprobe der Thüringer Symphoniker. Mit vielen neugewonnenen Freundschaften und bewegenden Eindrücken verabschiedeten sich die beiden irischen Lehrer und ihre Schüler am Sonntag. Beide Seiten waren mit dem Austausch hoch zufrieden und hoffen auf ein baldiges Wiedersehen. red