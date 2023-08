Von Tor zu Tor durch Saalfelds Stadtgeschichte

Saalfeld Saalfelder Lesenswürdigkeiten (2): Begegnungen mit dem 17. Jahrhundert in drei Stadttoren der Steinernen Chronik Thüringens

In und um Saalfeld gibt es viel zu sehen und erleben. Nicht nur Besucher, sondern auch Einheimische können die Saalestadt immer wieder aufs Neue entdecken. In einer kleinen Serie stellen wir „Lesenswürdigkeiten“ vor. Heute reisen wir mit Kaufmann Georg Pelzer durch das mittelalterliche Saalfeld.

Wir schreiben das Jahr 1610. Georg Pelzer hängt fest. Der Kaufmann aus Nürnberg muss auf seiner Reise nach Leipzig zwangsweise länger als geplant in Saalfeld Halt machen – sein Sohn und Erbe Konrad ist schwer erkrankt. Kann dieser gerettet werden? Oder muss nicht nur um sein Leben gefürchtet werden und die Nürnberger haben etwa gar die Pest in die Stadt an der Saale gebracht?

Von Heilmitteln und Hospitälern im Mittelalter

Wie das neueste Kapitel der Geschichte um den reisenden Händler ausgeht, lässt sich ab sofort im Saaltor herausfinden. Denn in der neuen multimedialen Ausstellung erkunden Besucher, welche Methoden dem Stadtphysikus damals zur Verfügung standen, um eine Krankheit zu diagnostizieren, welche Heilmittel auch weise Kräuterfrauen der Zeit kannten oder wie es um das Hospitalwesen stand. Außerdem können Gäste via Bildschirm in der Bibliothek des Gelehrten blättern oder im Quiz überprüfen, ob sie selbst die richtige Medizin wählen würden.

Spannend, wissenswert und kurzweilig sind die Attribute, die den Rundgang auszeichnen. Es ist die Mischung aus Historie und fiktiver Geschichte, die dessen besonderen Reiz ausmachen. Und so bereitet es besonders Freude, wenn Besucher im Oberen Tor sowie im Darrtor Georg Pelzer wiederbegegnen und quasi durch seine Brille vom Leben im 17. Jahrhundert in Saalfeld erfahren.

Kombiticket in den Sommerferien rege genutzt

Speziell dafür hat die Saalfelder Feengrotten und Tourismus GmbH das Angebot „Von Tor zu Tor“ entwickelt – ein Kombiticket, das den Besuch aller drei derzeit zugänglichen Stadttore ermöglicht und welches dank der Sommerferien bereits rege genutzt wird. „Wir haben die drei Ausstellungen besucht und sie sind alle sehenswert“, befindet beispielsweise eine Touristin, die mit Mann und Enkelin am Mittwochnachmittag das Saaltor besichtigt.

Denn wer weiß schon, wie hart zuweilen mit einem Torwächter zu verhandeln war, damit er einen zu später Stunde noch in die Stadt ließ und was man so alles von sich preisgeben musste, um einen Passierschein zu bekommen? Oder welche Herausforderung es mit sich brachte, im Mittelalter Stadtschreiber oder gar Scharfrichter zu sein? In den Saalfelder Stadttoren kann all das erlebt werden.