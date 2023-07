Vor dem Gräfenthaler Badfest: Rettungshubschrauber wirbelt Festzelt weg

Am Gräfenthaler Schwimmbad findet am Wochenende das Badfest des 1. SSV Grün-Weiß Gräfenthal statt - mit einem Festzelt, wenn auch einem kurzen.

Gräfenthal. Der SSV Grün-Weiß Gräfenthal hat zum Badfest ein vielseitiges Programm auf die Beine gestellt. Nur leicht waren die Vorbereitungen nicht, sagen die Männer vom Vorstand.

Die Mannen vom SSV Grün-Weiß Gräfenthal hatten einige Hürden zu überwinden, damit an diesem Wochenende das traditionelle Schwimmbadfest stattfinden kann. Matthias Schulz, Erster Vorsitzender, Alexander Weise, Zweiter Vorsitzender, und Kassenwart Steve Kiefert schilderten der Redaktion, was da vor drei Wochen passierte. Das Zelt des Sportvereins, dringend gebraucht für das Badfest, stand noch auf dem Sportplatz und wurde weggeweht. Nicht vom natürlichen Winde, sondern von den Wirbeln eines Rettungshubschraubers.

Wie Schulz berichtet, ist der Sportplatz auch als Landeplatz für Rettungshubschrauber vorgesehen. Tatsächlich musste dort nun auch ein „Christoph“ genannter Helicopter landen. Dabei flog das Zelt weg und erlitt einen „Totalschaden“. Der SSV-Vorstand hofft nun, dass die Versicherung der Rettungsgesellschaft zahlt. Scholz zufolge war die Pechsträhne damit noch nicht beendet. Geld des Vereins, das eigentlich für etwas anderes vorgesehen war, wurde für den Kauf eines neuen Zeltes ausgegeben - schließlich stand das Badfest vor der Tür. Das Zelt wurde auch ausgeliefert - allerdings mit einem Paket zu wenig. Die Folge dessen: Das am Bad aufgebaute Zelt ist kürzer, was bei dem vorhergesagten Sommerwetter aber verschmerzbar erscheint.

Wenn die alten Zink-Stunzen vollgelaufen zum Badboden sinken

Ansonsten hat der SSV Grün-Weiß gemeinsam mit dem Schwimmbad-Verein keine Kosten und Mühen gescheut, damit das Badfest ein Erfolg wird. Nachdem es Freitagabend mit Bieranstich und House Party um 18 Uhr gestartet ist, geht es am Samstag fast im Stundentakt weiter: Um 13 Uhr beginnt das Kinderfest, um 14 Uhr das Skatturnier und um 16 Uhr das Stunzenpaddeln. Stunzen sind alte Zinkbadewannen, die vollgelaufen gern bis zum Badboden sinken und dann von den Tauchern des Tauchclubs „Delphin“ geborgen werden, erzählt Schulz lachend. Um 18 Uhr startet dann das Tischtennisturnier und ab 20 Uhr gibt es Live-Musik mit der Band „Rock 69“.

Dem folgt am Sonntag noch ab 10 Uhr der Frühshoppen und ab 12 Uhr das Mittagessen vom Gasthaus Steiger. Mit der Blaskapelle „Die lustigen Musikanten“ aus Buchbach geht das Badfest zu Ende. Matthias Schulz empfiehlt Autofahrern, das Gräfenthaler Freibad wegen der Bauarbeiten in der Meernacher Straße über Creunitz/Spechtsbrunn anzufahren. Ansonsten, ergänzte der Vorsitzende des Freibadvereins, Torsten Scholz, am Freitag, könne das Bad trotz der Baustelle noch immer gut zu Fuß über die Meernacher Straße erreicht werden.