Auf der Bleichwiese in Rudolstadt wird das Fahrgeschäft Aqua Velis aufgebaut. Es ist ein Vorbote für das "Vergnügen am Saalestrand". Der Mini-Rummel öffnet am 20. August.

Vorbote fürs „Vergnügen am Saalestrand“ in Rudolstadt

Rudolstadt. Auf der Bleichwiese in Rudolstadt werden erste Fahrgeschäfte aufgebaut für den Mini-Rummel „Vergnügen am Saalestrand“ ab 20. August.

Auf der Bleichwiese wird das Fahrgeschäft „Aqua Velis“ der Rudolstädter Schaustellerfamilie Hofmann aufgebaut. Seit Oktober 2019 befand es sich im Quartier und war nicht in Betrieb. „Es tut gut zu sehen, dass wieder was möglich ist“, sagt Hannes Hofmann. Das Fahrgeschäft ist ein Vorbote für das „Vergnügen am Saalestrand“ in Rudolstadt. Das Freizeitangebot, eine Alternative für das abgesagte Vogelschießen, öffnet am 20. August mit einem Hygienekonzept. Ab 16. August ist daher die Bleichwiese gesperrt.