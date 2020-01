Saalfeld-Rudolstadt. Was sich Lokal- und Regionalpolitiker in Saalfeld-Rudolstadt für 2020 wünschen und wie sie das neue Jahr sehen.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Vorsätze und Wünsche in Saalfeld-Rudolstadt: „Mehr Optimismus, weniger Schwarzmalerei“

Das neue Jahr nimmt Fahrt auf. Wir haben Politiker unserer Region gefragt, was Sie von 2020 erwarten und was sie sich wünschen.

Sehr persönlich beginnt der Landtagsabgeordnete Maik Kowalleck (CDU) seine Antwort: „Zuallererst wünsche ich mir vor allem Gesundheit für meine Familie!“ Dann erklärt er weiter: Höhepunkt des Jahres 2020 ist für ihn das Jubiläum 100 Jahre Freistaat Thüringen. Und: „Besonders gespannt bin ich auf den Ausgang der Landratswahlen im Herbst.“ Nach den Ergebnissen der Kommunalwahlen könne es im Landkreis durchaus Überraschungen geben. Kowalleck: „Als Herausforderungen für unsere Gesellschaft sehe ich das Erstarken der politischen Ränder. Umso wichtiger ist es, dass sich Kommunal- und Landespolitiker für unsere Demokratie und den Zusammenhalt in der Gesellschaft einsetzen.“

Landrat Marko Wolfram (SPD) erklärte, er möchte zunächst all jenen danken, die an den Feiertagen im Einsatz waren. „Ob im Krankenhaus, bei der Polizei und der Feuerwehr, der Leitstelle aber auch in der Gastronomie und in allen anderen Bereichen, wo gearbeitet wird, wenn andere frei haben.“ Wolfram weiter: „Ich wünsche allen Einwohnern unseres Landkreises ein gesundes, erfolgreiches und freudvolles neues Jahr.“ Bereits im Dezember habe der neu gewählte Kreistag den Haushalt des Landkreises beschlossen und rund 177 Millionen Euro für viele wichtige Ausgaben im Bereich der sozialen Sicherung, für Schulen, Straßen und den Brand- und Katastrophenschutz bereitgestellt. Damit seien die Weichen für eine positive Entwicklung des Landkreises auch im Jahr 2020 gestellt worden.

Auch Saalfelds Bürgermeister Steffen Kania (CDU) wünscht „allen Saalfelderinnen und Saalfeldern ein gesundes, friedliches und erfolgreiches Jahr 2020“. Kania weiter: „Ich erhoffe mir, dass die Sanierung der Geschwister-Scholl-Schule wie geplant abgeschlossen werden kann. Darüber hinaus geht es nach der fast abgeschlossenen Sanierung des Oberen Tores darum, den Tourismus in der Feengrottenstadt weiter zu entwickeln und so die positive Entwicklung der vergangenen Jahre fortzusetzen.“ Zu den Herausforderungen des Jahres 2020 gehören aus Kanias Sicht die Fortführung der Eingliederung der neuen Ortsteile und der Bau der neuen Saale-Brücke zwischen Obernitz und Reschwitz.

Mike George, Bürgermeister Stadt Bad Blankenburg, erklärt: „Verbunden mit dem Jahreswechsel gibt es die Hoffnung auf die finanzielle Verbesserung der Kommunalausstattung, um wieder die reellen Bedürfnisse der Bürgerschaft erfüllen zu können.“ Im Wahlkampf zur Landtagswahl 2019 sei ja viel versprochen worden. 2020er Höhepunkte werden die 30-jährige Städtepartnerschaft mit Hofgeismar und die Feier zum 100-jährigen Bestehen des Freibades Bad Blankenburg gemeinsam mit dem 4. Stadtfest sein. Die Eröffnung des Chrysopraswehres stehe im Frühjahr bevor und werde überregional Ausstrahlungskraft vermitteln. George weiter: „Ich persönlich würde mir wünschen, dass alle Bürger sich an dem Änderungsprozess der neuen Stadtentwicklung beteiligen und der raue Ton im Netz sich wieder in eine konstruktive Bürgerdiskussion entwickelt.“ Die Unternehmen und Dienstleister in Bad Blankenburg stünden sehr gut da, aber die Entwicklungen in manchen Industriesparten machen es diesen nicht gerade einfach. „Da hoffe ich auf eine stabile Konjunktur und auf Schaffung neuer Arbeitsplätze.“

Rudolstadts Bürgermeister Jörg Reichl teilt mit: „Allen Rudolstädterinnen und Rudolstädtern wünsche ich, dass der Funke der Begeisterung, der Zuversicht und Mitmenschlichkeit ihnen die Kraft für alle Herausforderungen gibt, die 2020 mit sich bringt. So wie es Schiller in seiner Ode an die Freude zum Ausdruck brachte. Wenn wir in Rudolstadt die weitere Entwicklung der Stadt voranbringen wollen, dann heißt das konkret, dass wir die im Haushaltsentwurf dargestellten Projekte und Maßnahmen in allen Ortsteilen umsetzen. Insbesondere der Fortgang der Planungen und der Ausbau der Breitbandverbindungen in unseren ländlichen Ortsteilen halte ich für außerordentlich wichtig, um die Anschlüsse endlich der digitalen Zeit anzupassen. Ob Land oder Stadt – es ist mir ein Anliegen, gleiche und gute Lebensverhältnisse in allen Teilen der Stadt zu ermöglichen. Die Vorbereitung und Durchführung der Veranstaltungen zum 30-jährigen Jubiläum der Deutschen Einheit werden uns im Jahr 2020 beschäftigen. Wir alle haben die Möglichkeit, in allen Bereichen der Gesellschaft daran zu erinnern, wie es war, wie wir lebten und mit welchen großen Anstrengungen wir ein ganzes Land umbauen mussten, um zu bestehen. Ein Blick zurück ist hier durchaus angebracht, um das Erreichte zu begreifen und zu würdigen. Das ebenfalls 30-jährige Jubiläum unserer deutsch-deutschen Städtepartnerschaft mit Bayreuth wird dabei auch eine wichtige Rolle spielen. Ich bin davon überzeugt, dass das gerade begonnene Jahr uns in der Stadtentwicklung deutlich nach vorn bringen wird. Dazu blicke ich auch positiv auf eine sachliche Zusammenarbeit aller Stadtratsfraktionen untereinander und mit der Stadtverwaltung. Ich rufe alle Rudolstädterinnen und Rudolstädter auf, sich aktiv weiter in die Gestaltung und Entwicklung unserer Stadt, zum Beispiel im reichhaltigen Vereinsleben und dem Ehrenamt, einzubringen. Mein Wunsch für das kommende Jahr ist wieder, mit allen Bürgern, Stadträten und Mitarbeitern der Verwaltung, gemeinsam die Zukunft unserer Stadt zu gestalten, mit dem gemeinsamen Ziel, unsere Stadt noch liebenswerter zu machen.“

Kathrin Kräupner, Bürgermeisterin Stadt Schwarzatal: „Ich halte nicht viel von den zum Jahreswechsel gefassten Vorsätzen – bekanntlich werden diese selten auch tatsächlich umgesetzt. Aus diesem Grund gibt es keine persönlichen Vorsätze. Aber Wünsche an ein neues Jahr hat mit Sicherheit jeder. Als Bürgermeisterin der Stadt Schwarzatal wünsche ich mir mehr Optimismus und weniger Schwarzmalerei, mehr Engagement und weniger Gleichgültigkeit, mehr Respekt im Umgang miteinander und weniger pauschale Verunglimpfung, mehr Freude am Finden von Lösungswegen und weniger Schlechtreden von Kompromissen, mehr Sorgfalt im Umgang mit Sprache und Information und weniger sprachliche Grenzverschiebung.“

Marco Waschkowski, Bürgermeister von Königsee, sagt: „Ich wünsche mir für meine Stadt und ihre Ortsteile, dass wir unsere begrenzten Mittel sinnvoll einsetzen und dass die Bürger, auch in der Stadt, zu mehr Eigeninitiative bereit sind, um das Stadtbild zu verbessern. Vom Land würde ich mir eine baldige Regierungsbildung wünschen, damit wir wissen, woran wir sind und dass wieder gearbeitet wird. Vom Bund, dass diese aktuelle Selbstzerstörung ein Ende hat und sich Deutschland auf seine Kernkompetenzen besinnt. Aber das wird wohl eher Wunschdenken bleiben.“

Bernhard Schmidt (SPD), Ortschaftsbürgermeister von Oberweißbach und Beigeordneter der Stadt Schwarzatal: „2020 steht für uns das Jubiläum 650 Jahre Oberweißbach an. Da hoffe ich auf ein aktives Mittun unserer Vereine und Bürger, um ein würdiges Fest am letzten Juniwochenende 2020 zu begehen. Ich wünsche mir, dass unsere Vereine als Rückgrat unseres Stadtlebens weiterhin gut existieren können. Auch die Neubesetzung der Arztpraxis in unserem Ärztehaus ist weiter ein wichtiges Thema für mich. 2020 wird der Abriss im Narva-Bereich weiter gehen. Die Fortsetzung der Planungen zum grundhaften Ausbau der Rudolstädter Straße mit der Erneuerung der Ver- und Entsorgungsleitungen ist für mich ein wesentlicher Schwerpunkt. Nicht zu vergessen, die weitere Entwicklung unserer Landgemeinde entsprechend den Beschlüssen des Stadtrates.“

Claudia Böhm, Bürgermeisterin von Deesbach: „Wenn ein Jahresstart Anlass für gute Vorsätze ist, dann hätten wir bestimmt alle einige Felder, wo es Potenzial gibt, da schließe ich mich ausdrücklich mit ein. Aber ich wäre doch sehr froh, wenn es gelänge, im Schwarzatal die politische Talsohle so zu verlassen, dass es in Richtung Zusammenhalt nicht zum Schlimmsten kommt. Wir alle haben es in der Hand zu erreichen, dass das befürchtete Auseinanderfallen der Region noch vermieden wird, indem die Vernunft über Egoismen siegt.“

Steffen Günther, Bürgermeister von Unterweißbach: „Für unseren Zusammenschluss-Versuch hoffe ich immer noch auf einen Kompromiss mit den Stadträten, damit die Beschlüsse aus der letzten Sitzung in Lichtenhain nicht umgesetzt werden und für das Schwarzatal eine Chance bleibt. Von der Landesregierung erhoffe ich eine schnelle Umsetzung der Maßnahmen zur finanziellen Stärkung der Kommunen auch wegen der finanziellen Lage der Landgemeinde. Wenn dort die Haushaltssicherung nicht abgewendet werden kann, bedeutet das auch für alle anderen Gemeinden nichts Gutes. Aber ich habe immer noch Hoffnung und die stirbt ja bekanntlich zum Schluss.“

Heike Printz, Bürgermeisterin von Schwarzburg: „Ich wünsche allen viel Gesundheit, um alle anstehenden Aufgaben in der Gemeinde und im privaten Bereich bewältigen zu können. Weiterhin viel Weitsicht und ein harmonisches Miteinander, verbunden mit der Hoffnung, dass für die Entwicklung in unserem schönen Schwarzatal die richtigen Entscheidungen getroffen werden.“