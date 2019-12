Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Vorsprung durch Zeit

„Vorsprung durch Technik“ verspricht Audi seit fast 50 Jahren. 1971 wurde der Slogan der Ingolstädter Autoschmiede erstmals verwendet. Die Bedeutung mag sich für manchen in letzter Zeit gewandelt haben, einprägsam ist es allemal.

Der Kreistag Saalfeld-Rudolstadt, der am Dienstagabend seinen Haushalt für das nächste Jahr ungewöhnlich pünktlich beschloss, setzt auf Vorsprung durch Zeit. Soll heißen: Mit einem gültigen Etat kann schon zu Beginn des nächsten Jahres eine Kette in Gang gesetzt werden, die sich in Heller und Pfennig auszahlen dürfte. Wer seine Vorhaben, egal ob es sich um Anschaffungen oder Baumaßnahmen handelt, beizeiten ausschreibt, hat deutlich bessere Chancen, erstens überhaupt eine Firma zu finden, die den Auftrag ausführt; und zweitens nicht so tief ins Säckel greifen zu müssen, wie jene, die spät dran sind. Negative Erfahrungen in dieser Hinsicht haben inzwischen sowohl Verwaltungen als auch Privatleute reichlich gesammelt.

Ein Umstand, den SPD/Grüne/BI-Fraktionschef Robert Geheeb bei seiner Premiere in der Königsdisziplin Haushaltsrede so beschrieb: „Geld ist nicht mehr allein der limitierende Faktor“. Alles war Geld noch nie, beruhigend ist es noch immer.