Vorstoß zu weniger Autoverkehr in Saalfelds Innenstadt

Eric H. Weigelt, Fraktionschef der „Bürger für Saalfeld“ im Stadtrat, unternimmt einen Vorstoß zur Verringerung des Autoverkehrs in der Innenstadt. In einer Kleinen Anfrage an die Saalfelder Stadtverwaltung erklärt er vorab: „Mein persönliches Hauptaugenmerk liegt auf der konsequenten Reduzierung des Durchgangsverkehrs, um den Verkehrsdruck zu mindern.“ Durchgangsverkehr habe nichts mit einer „belebten Innenstadt“ aus fachlicher Sicht zu tun, so Weigelt. Es sei „wichtig herauszufinden, wie er entsteht und wie er eingedämmt werden kann“. Weigelt: „Eine These meinerseits ist, dass in Stoßzeiten viele Parkplatzsuchende Runden drehen.“

Ein intelligentes Parkplatzmanagement, welches bereits vor dem Einfahren in die Innenstadt anzeigt, ob Parkplätze frei sind, wäre dem Stadtrat zufolge ein Schritt in die richtige Richtung: „Das fehlt komplett und ist mit überschaubaren Mitteln umzusetzen.“ In diesem Zusammenhang fragt Weigelt die Stadtverwaltung: „Gibt es eine Zählung des Autoverkehrs in der Innenstadt?“ Zudem will Weigelt wissen, ob es Pläne zum Umbau der Kreuzung vor der Sparkasse gibt. Diese sei „sehr unglücklich gestaltet“. Mit einem weiteren Beschlussantrag setzt sich Weigelt für zwei Stellplätzen für Elektrofahrzeuge in der Innenstadt ein.