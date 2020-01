Vorstoß zur Fusion der Werberinge Saalfeld und Rudolstadt

Der Saalfelder Innenstadt-Händler Sven Antemann hat sich für eine Fusion der beiden Gewerbetreibenden-Vereine in Saalfeld und Rudolstadt ausgesprochen. Der Werbering Saalfeld und der Stadtring Rudolstadt sollten zusammengehen, andernfalls hätten die Innenstadt-Händler „eine geringere Überlebenschance“, erklärte Antemann am Montag dieser Redaktion.

„Das Problem ist unsere Kleinteiligkeit“, so der Bekleidungshändler weiter. Die „Gesamtgemengelage“ gebiete eine Zusammenarbeit auf intensiverer Ebene. Als Beispiel nannte Antemann die Sichtbarkeit der Angebote der Innenstadt-Gewerbetreibenden im Internet.

Die Kunden ermittelten daheim auf der Couch, ob es eine bestimmte Ware im Städtedreieck zu kaufen gibt. Werden sie nicht fündig, kauften sie die Ware im Internet oder fahren gleich nach Erfurt, erläuterte Antemann. Das Problem sei, „der Kunde traut dem Einzelhandel in Saalfeld und Rudolstadt gewisse Dinge nicht mehr zu“.

Noch könnte ein Zusammengehen von Stadtring und Werbering „auf der Basis einer gewissen Stärke heraus erfolgen“, sagte Antemann weiter. Das sei besser, als es später aus der Not heraus tun zu müssen. Ein noch immer zu bemerkendes „Rivalitätsverhalten“ der Händler im Städtedreieck sei nicht produktiv.

Christian Engel: „Wir sind stolz auf die Rudolstadt-Card“

Antemann nannte die mögliche Einführung einer Saalfeld-Card als ein gemeinsames Projekt der Gewerberinge. Er selbst ist „Bevollmächtigter“ des Werberinges für ein solches Kundenbindungssystem, das es in Saalfeld derzeit nicht gibt. Eine „Saalebogen-Karte“ sei vor Jahren gescheitert, daher seien die Saalfelder Händler äußerst skeptisch hinsichtlich einer lokalen Bonus-Karte.

Allerdings gibt es bereits seit 2004 in Rudolstadt die Rudolstadt-Card – und das aus Sicht von Christian Engel vom Stadtring Rudolstadt sehr erfolgreich. „Wir sind stolz darauf“, erklärte Engel am Montag. Als „Ableger“ der Rudolstadt-Card ist am 1. Dezember 2018 die Bad-Blankenburg-Card eingeführt worden. Beide Bonuspunkte-Karten „tragen im Herzen das Symbol des Dreiklangs“, sagte Engel und fügte hinzu: „Jeder kann sich gern beteiligen.“

Hinsichtlich eines Zusammengehens der Ringe oder der Herausgabe einer Saalfeld-Card durch den Stadtring Rudolstadt kommuniziert Engel sehr zurückhaltend. Es gebe „gewisse Gespräche“, es müsse „Vertrauen aufgebaut werden“, aber: „Wir sind offen für alles.“ Es sei zur Zeit „noch nicht in dem Topf, in dem es gekocht wird.“ Die Beteiligten „müssen es auch wollen“, so Engel.

Saalfelds Gewerbering-Chef sieht Zusammengehen kritisch

Saalfelds Gewerbering-Chef Oliver Brömel sieht ein Zusammengehen der Händlervereine indes kritisch: „Ich halte davon nicht viel. Da geht das Lokale verloren.“ Zwar arbeite der Werbering gut mit den Rudolstädtern zusammen. Doch ein Zusammengehen sei „nicht denkbar in naher Zukunft“.

Sven Antemann lässt sich von Bedenken nicht abbringen, das Gemeinsame der Städte am Saalebogen zu betonen. Er selbst macht bereits bei der Rudolstadt-Card mit. Wer bei einem Einkauf in seinem Geschäft Bonuspunkte erwirbt, kann diese auch in Rudolstadt einlösen – und umgekehrt. Für ihn ist eine solche Bonuskarte „das beste Medium, um Kunden zu binden“. Auch für Christian Engel helfen Bonus-Karten sehr, „das Geld in der Region zu halten“. Engel: „Das ist das Ziel.“