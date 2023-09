Vortrag im Stadtmuseum Saalfeld: Wie Goethes „Mährchen“ bis heute wirkt

Saalfeld. Die Goethe-Gesellschaft Saalfeld hatte zum Vortrag mit der Literaturwissenschaftlerin Ariane Ludwig eingeladen.

Was die Französische Revolution und die heutige Gesellschaft gemein haben, zeigte Ariane Ludwig am Dienstagabend im Stadtmuseum Saalfeld auf Einladung der Goethe-Gesellschaft Saalfeld e. V. auf. Die promovierte Literaturwissenschaftlerin und Mitarbeiterin der Klassik Stiftung Weimar nutzte dazu eines der drei Kunstmärchen von Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832). Wie die Goethe-Gesellschaft Saalfeld mitteilt, bietet Goethe im „Mährchen“, veröffentlicht 1795 als Höhe- und Schlusspunkt des Novellenzyklus „Unterhaltungen deutscher Ausgewanderten“, mehr als 20 Mitwirkende auf, um die Ufer eines Flusses dauerhaft zu verbinden und so zwei Liebende zu vereinen und die Welt zu verändern. Dazu gehören nicht nur Könige, ein Fährmann, ein Riese, eine Alte und ein Prinz, sondern auch Irrlichter, Vögel, Zwiebeln, Artischocken und eine Schlange. Goethe vermeidet jedoch die Zuweisung erwartbarer Stereotype aus anderen Märchen, so Ludwig: „Keiner Figur ist Böses zu eigen, sogar die Schlange ist zum Selbstopfer bereit.“

Botschaft auch heute noch gültig

Goethe zeige mit seinem Märchen in einer „revolutions- und kriegsbestimmten Zeit“, dass das „individuelle Glück und Wohlergehen vom harmonischen Zusammenklang aller“ abhänge, erklärte die Referentin: „Privates und politisches Glück erwachsen auch aus Ehrfurcht vor der Geschichte.“

Ariane Ludwig verwies auf den humorvollen, leichten Erzählstil als „notwendige Freiheit des Geistes gegenüber politischen Problemen“. Indem jede Figur ihre speziellen Fähigkeiten einbringt, gelinge es, im „gegenseitigen Helfen Gewalt zu verhindern“. Damals an die deutschen Auswanderer gerichtet, die vor der Gewalt in den französisch besetzten linksrheinischen Gebieten geflohen waren, habe das Märchen „überzeitliche Gültigkeit“, bescheinigte Ludwig.

Mit Blick auf „die enormen Probleme unserer Gesellschaft“ heute sah sie in der „freien und befreienden Heiterkeit des Textes ein Mittel gegen Gewalt“. Mit „Geduld, Ruhe und genauem Hinsehen“ denke Goethe laut Ludwig zusammen, was auseinanderzufallen drohe. red