Vorverkauf für Silvesterkonzert in Bad Blankenburg startet

Rudolstadt/Saalfeld/Bad Blankenburg. „Mit Schirm, Charme und Melone“ in der Stadthalle Bad Blankenburg

Für das große Silvesterkonzert der Thüringer Symphoniker beginnt am 11. September der Vorverkauf. Karten sind dann an den üblichen Vorverkaufsstellen erhältlich.

Diesmal lassen die Musiker das Jahr mit „Schirm, Charme und Melone“ ganz in James-Bond-Manier ausklingen. Am 31. Dezember, um 15 und um 19.30 Uhr in der Stadthalle Bad Blankenburg wird Spannung ganz groß geschrieben. Die Hits der Filmmusik, die den Countdown des Jahres einläuten, sind nämlich ganz heiße Ware: coole Ladys, unerschrockene Gangster und tolle Effekte. Durch das Konzert führt ein Superheld der Filmgeschichte: Agent 007, „Bond, James Bond“ alias Markus Seidensticker. An seiner Seite interpretiert die dänische Musicalsängerin Andrea Lykke Oehlenschlæger jene Film-Titel, die durch Stars wie Tina Turner, Franc Sinatra und anderen berühmt wurden.

Es dirigiert Generalmusikdirektor Oliver Weder.

Karten für das Silvesterkonzert sind dann an den üblichen Vorverkaufsstellen des Theaters, telefonisch unter 03672/4501000 und auf der Website www.theater-rudolstadt.de erhältlich.