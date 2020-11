Vorwurf: Stadt sägt an Linde auf Saalfelder Privatgrundstück

Es geht um eine Linde an der Lache. Sie steht auf einem Grundstück, das der Saalfelderin Andrea Liebig gehört. Als sie eines Tages von der Arbeit nach Hause kam, sah sie, dass die Äste dieser Linde stark gekürzt worden waren. Nachbarn sagten ihr, dass das der Bauhof gewesen sei. Gefragt worden war Andrea Liebig vorher nicht.

Die Saalfelderin mag Lindenblütentee

Wäre sie gefragt worden, erklärte sie am Dienstagabend, hätte sie gesagt, dass die Linde so bleiben soll, wie sie ist - mit starken Ästen, die in feine Zweige münden, an denen im Frühjahr herrliche Lindenblüten wachsen. Zur Freude der Bienen. Und zu ihrer eigenen Freude. Sie liebe Lindenblütentee. Und andere Leute tun das auch „und sagen mir, wie schön es ist, dass sie bei ihr an die Zweige rankommen“.

Das ist nun nicht mehr möglich und Andrea Liebig ist darüber nicht amüsiert. „Ich weiß nicht, was die Stadt auf meinem Grundstück verloren hat?“ Die Saalfelderin wohnt schon in der vierten Generation an der Lachenstraße, aber eine derartige Übergriffigkeit sei ihr neu. Nun will sie Grenzen aufzeigen und klarstellen, dass eine Grenze überschritten wurde.

„Hausfriedensbruch, Sachbeschädigung und Diebstahl“

Andrea Liebig spricht von „Hausfriedensbruch, Sachbeschädigung und Diebstahl“. Die Linde sieht im unteren Bereich tatsächlich recht gerupft aus, die Saalfelderin sieht „eine Verstümmelung des Baumes“. Zudem wurden die abgesägten Äste mitgenommen.

Freilich hat Andrea Liebig eine Vorstellung davon, was den Bauhof bewogen haben könnte, ihre Linde zu stutzen. Gleich an ihrem mit einer Hecke eingefriedeten Grundstück an der Lache steht ein Verkehrsschild. Offenbar habe es freigeschnitten werden sollen. Das hätte Andrea Liebig nach einer nie erfolgten Aufforderung auf ihrem Grundstück gern selbst getan – und freilich viel zurückhaltender.

Stadt beruft sich auf laufendes Verfahren

Am Donnerstag nun gibt es einen Vor-Ort-Termin mit der Stadtverwaltung. Andrea Liebig will eine Wiedergutmachung. Die Stadt Saalfeld teilte auf Anfrage mit, der Fall werde durch das zuständige Grünflächenamt geprüft und bestätigte den Termin am Donnerstag. Die Stadt weiter: „Da es sich bei dem Sachverhalt um ein laufendes Verfahren handelt, kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht weiter dazu informiert werden.“