Während des Urlaubs eingebrochen - Zwei Verletzte bei Unfällen

Während des Urlaubs eingebrochen

Nach Rückkehr aus dem Urlaub mussten die Bewohner eines Einfamilienhauses in der Schopenhauer Straße in Rudolstadt feststellen, dass bei ihnen eingebrochen wurde. Durch das Aufhebeln eines Fensters hatte man sich den Zugang zum Haus verschafft. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zwei Verletzte bei Unfällen

Am Freitag ereigneten sich im zwei Unfälle mit leichtverletzten Personen. Im Kreisverkehr Weststraße/Beulwitzer Straße in Saalfeld kam es zum Zusammenstoß eines Pkw mit einem Krad. Dabei wurde der Kradfahrer verletzt. In der August-Bebel-Straße in Unterwellenborn am Abzweig Kronacher Straße übersah ein abbiegender Pkw-Fahrer einen entgegenkommenden Pkw. Der Fahrer des entgegenkommenden Pkw wurde dabei verletzt.

E-Scooter ohne Versicherungsschutz

Bei der Kontrolle eines E-Scooters am Freitagabend in Saalfeld, Auf dem Graben, wurde festgestellt, dass der 33-Jährige ohne Versicherungsschutz unterwegs war. Er muss sich nun wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten.

