Wahl-Cursdorferin faltet kunstvoll Bücherseiten

Im Leben mancher Menschen kann mit Glück der Punkt entdeckt werden, wo die Weiche gestellt war, ohne die ihr Leben ohne größere Aufmerksamkeit verlaufen wäre. Bei der aus Rudolstadt gebürtigen Sandy Linse würde mit Blick auf ihren Stammbaum wohl andersherum ein Schuh daraus: Bei so einer „malerischen“ Familie wäre alles andere als die Hinwendung dazu wohl die Überraschung gewesen. Maler auf Porzellan aber auch auf Leinwand gab es in der Familie, der bekannteste unter ihnen ist Franz Huth (1876 - 1970), der 1892 in Volkstedt seinen Beruf lernte.

Sich künstlerisch zu betätigen, hielt die heute 43-Jährige aber nicht davon ab, ihrer zweiten großen Leidenschaft beruflich nachgehen zu wollen. Sie wird Anfang der 90er in Meura Pferdewirtin. Und wer weiß, ob sie es noch heute wäre, hätte eine Krankheit nicht verhindert, dass sie diese Arbeit machen könnte. So bleiben ihr die Pferde als Bildmotive nahe, doch als nächster gelernter Beruf kommt Bürokauffrau an die Reihe und als drittes im Bundes später sogar noch CNC-Fachkraft.

Handtaschenkollektion aus alten Jeans

Auch privat hält das Leben einige Wenden bereit, so etwa die Liebe zum Cursdorfer Markus Müller, die die Rudolstädterin Anfang dieses Jahrzehnts ins Oberland ziehen lässt. Etwa zur gleichen Zeit, findet sie Gefallen daran, aus alten Jeans, den Stoff als Grundlage für ihre eigene Handtaschenkollektion neu zu definieren. Upcycling - heißt so etwas und meint Wiederverwendung zu einem neuen und besseren Zweck.

Inzwischen waren ihre Bilder und ihre Taschen zu einem Nebenerwerb geworden, kann man die Sachen bei Etsy, einer auf Handgemachtes spezialisierten Markt-Plattform im Internet kaufen, dürfte sie mancher Besucher von Kreativmärkten in Mitteldeutschland schon mit ihrem Stand gesehen haben, zuletzt in Bad Blankenburg, demnächst auf dem Bergbahn-Advent in Lichtenhain.

Doch irgendwann braucht sie ein besonderes Geschenk für die Schwägerin, die schon alles hat - wenigstens als Geld-Verpackung. Später wird sie wissen, dass ihre Sucher im Internet sie auf das dritte kunsthandwerkliche Standbein brachte: die Buchfaltkunst.

Aus dem Inhaltsträger Buch wird ein Kunstwerk der Form

Ja, Sandy Linse hat selbst Bücher. Nein, ihre Lieblingstitel würde sie niemals falten. Und klar, ihre Spezialbehandlung der Buchseiten - „Es müssen mindestens 300 sein, sonst wird es nichts Sinnvolles!“ - führt dazu, dass aus dem Inhaltsträger Buch ein Kunstwerk der Form wird. Wie ein Akkordeon werden die Buchseiten erst einmal eingeschlagen und dann in einer besonderen Weise eingeschnitten oder nochmals gefaltet. So wird aus der Buchseite, die der Fachmann vorderer Schnitt nennt, und die für gewöhnlich im Regal niemals das Tageslicht sieht, plötzlich zur Reflexionsfläche kunstvoller Motive. Das sind Rosen, neben Pferde, Jahreszahlen neben Herzen und selbst stilisierte Fotos wiederzuerkennen. Wie sich Sandy Linse genau ihre Vorlage erstellt, bleibt ihr Geheimnis („Man kann ja selbst gern Videos im Internet schauen!“) doch sitzt sie mindestens einen Tags, aber durchaus auch einmal eine Woche täglich sechs Stunden an einem Buchfaltkunstwerk.

Und als sie ihrem Liebsten immer öfter klagt, dass sie erst wieder auf Märkten verkaufen kann, wenn sie Zeit findet, neues herzustellen, ist der es, der ihr den Anstoß gibt, den aktuellen Job als Industrienäherin in Königsee aufzugeben und sich ganz ihrem Kunsthandwerk zu widmen.

Kunsthandwerk im alten Friseursalon

Das Haus, in dem die beiden Leben, hat ein Erdgeschoss, das einst ein Friseursalon war, ein kleiner Raum ist Sandy Linses Werkstatt, warum soll sie also nicht den großen Raum nutzen, um ihre Sachen auszustellen und immer dann zu unterbrechen, wenn Kundschaft herein kommt? Nein, der Ku’Damm von Cursdorf ist die Neue Straße nicht, aber sonst käme sie ja auch nicht zum Arbeiten. Und so wollte sie im Oktober auch keine Pauken und Trompeten zum Start in die Selbstständigkeit, sondern hat einfach die Türe ausgemacht und einige Schilder vor dem Haus und an den Wegweisern verteilt. Wem die Tour zu lang ist, der klickt ihre Produkte im Internet, wer die Künstlerin selbst kennenlernen will, findet sie dann, wann Menschen eben so arbeiten, in ihrem Werkstatt-Geschäft. Und am Wochenende meist auf einem der gut sortierten Kunsthandwerksmärkte im Umkreis.