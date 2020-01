Wahljahr 2020: Vier Bürgermeister und ein Landrat gesucht

Nein, ein Superwahljahr wie 2019 wird es nicht, aber ein paar Urnengänge wird es auch in diesem Jahr im Landkreis geben. Die wichtigsten finden im Herbst statt, wenn der Landrat des Kreises Saalfeld-Rudolstadt gewählt wird und – vermutlich am selben Tag – ein hauptamtlicher Bürgermeister für die Gemeinde Uhlstädt-Kirchhasel, die mit 32 Ortsteilen und knapp 6000 Einwohnern zu den großen Flächengemeinden im Landkreis zählt. Der genaue Wahltag steht in beiden Fällen noch nicht fest.

Marko Wolfram will sein Amt verteidigen

Sowohl für Landrat Marko Wolfram (SPD) als auch für Uhlstädt-Kirchhasels Gemeindeoberhaupt Toni Hübler (CDU) endet im Herbst die sechsjährige Amtszeit. Beide hatten sich am 28. September 2014 erst in der Stichwahl durchgesetzt – Wolfram mit 57 Prozent gegen CDU-Kandidat Bernhard Schanze, Hübler mit 53,7 Prozent gegen Frank Dietzel (Linke). Und noch eine Parallele gibt es: Die Gewinner sind bis heute Dienstvorgesetzte der Unterlegenen. Bernhard Schanze, der im April 63 wird, ist in leitender Funktion im Landratsamt tätig, Frank Dietzel im Bauhof der Gemeinde Uhlstädt-Kirchhasel.

Spannend wird vor allem die Frage, wie sich die bei Kommunal- und Landtagswahlen im vorigen Jahr erfolgreichen Parteien bei den anstehenden Direktwahlen verhalten. Die Linke hatte bei der Landratswahl 2014 Ulrike Klette ins Rennen geschickt, die schon beim ersten Urnengang auf der Strecke blieb. Die AfD, gerade erst ein Jahr zuvor gegründet, spielte auf kommunaler Ebene noch keine Rolle. Seit der Wahl des Kreistages im vorigen Jahr stellt sie dort die zweitstärkste Fraktion. Mehr Mandate hat dort nur die CDU, die bei Landratswahlen im Kreis Saalfeld-Rudolstadt in den vergangenen 20 Jahren stets glücklos agierte. Lediglich 2012, als man gemeinsam mit anderen den parteilosen Unternehmer Hartmut Holzhey unterstützte, konnte man der SPD für zweieinhalb Jahre den Chefsessel im Landratsamt entreißen.

CDU, AfD und Linke halten sich noch bedeckt

Noch hat weder bei der CDU noch bei AfD oder Linken jemand offiziell seinen Hut in den Ring geworfen. Amtsinhaber Marko Wolfram, der dieser Tage 46 geworden ist, macht keinen Hehl daraus, dass er gern noch einmal antreten würde. „Wenn meine Partei mich will“, so der Volkswirt aus Probstzella.

Den ersten Urnengang des Jahres gibt es übrigens schon am 22. März in Meura. Der erst am 9. Juni 2019 gewählte ehrenamtliche Bürgermeister Heiko Siegel hatte wie sein Vorgänger Detlev Schloßer das Amt vorzeitig abgegeben. Somit wird eine neue Wahl erforderlich. Das Procedere ist bereits angelaufen.

Ortsbürgermeisterwahlen in zwei Orten

Last but not least sind auch noch zwei Ortsbürgermeister zu wählen. Im Königseer Ortsteil Thälendorf, wo erst im vorigen Jahr Harms Luge über 86 Prozent der Stimmen erhalten hatte, wird am 19. April gewählt. Und auch die Wahlberechtigten in Mellenbach-Glasbach, inzwischen Ortsteil der Stadt Schwarzatal, werden im vierten Quartal des Jahres 2020 an die Wahlurnen gerufen. Kathrin Kräupner, die hier bisher als ehrenamtliche Bürgermeisterin agierte, ist inzwischen zum hauptamtlichen Stadtoberhaupt im Schwarzatal aufgestiegen.