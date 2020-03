Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Waldfinken machen ganzjährig Programm in Brennersgrün

Wenn im einzigen Dorf des Landkreises mit Rennsteiganschluss etwas los ist, sind die Brennersgrüner Waldfinken mit Sicherheit involviert. Der Heimatverein mit dem klingenden Namen bespielt Brennersgrün das ganze Jahr über mit Veranstaltungen. Es ist der letzte verbliebene Verein in dem Lehestener Ortsteil. Entsprechend viel gibt es zu tun. Die Waldfinken verstehen sich als offen für alle und beitragsfrei. „Uns sind alle fleißigen Helfer willkommen“, sagt Vorsitzende Steffi Gruhner. Die 52-Jährige ist Zeit ihres Lebens Brennersgrünerin und wünscht sich, dass die derzeit 35 bis 40 Mitglieder noch lange mitmachen. Der Name leite sich übrigens von einem alten Spitznamen der Brennersgrüner ab. „Wir waren schon immer für unsere Gesangskünste bekannt“, sagt sie.

Wie in vielen anderen Vereinen des ländlichen Raums steht die Nachwuchsfrage im Raum. Doch gibt es im Ort sogar noch eine aktive Jugend - seit fünf Jahren organisiert sie mit Unterstützung der Waldfinken die Kirmes am ersten Oktoberwochenende. Sie fand 2000 zum letzten Mal statt, dann kam der Dorfsaal weg. Als Ersatz gibt es seit Ende 2014 das Rennsteighaus in der ehemaligen Schule, das die Waldfinken ebenfalls betreuen. Steffi Gruhner zeigt die Schließdienstliste: 24 Familien teilen sich in das Aufsperren und Zuschließen der Unterkunft hinein. Jeder ist mindestens zweimal im Jahr für je eine Woche dran; die Gruhners („Team Oberdorf“) wieder im Juni.

Im Haus steht eine Kasse des Vertrauens, in die die Gäste einen Geldbetrag ihrer Wahl für Kost und Logis einwerfen können. „Letztes Jahr hatten wir über 1000 Euro drin“, sagt Steffi Gruhner. Von dem Geld haben sie neue Stühle und Jalousien angeschafft, und auch weitere Investitionen sind geplant. Gruhner nennt als Beispiel einen Spülautomaten. „Das Rennsteighaus wird sehr gut angenommen“, ergänzt sie. Außerdem positiv: „Der Bürgermeister wertschätzt unsere Arbeit sehr und unterstützt uns“. Geldzuwendungen der Stadt für Veranstaltungen und das Stellen von Holzbuden seien Beispiele dafür.

Sternwanderung zu besonderem Jubiläum

Einer der nächsten Termine ist das Maibaumsetzen mit Sternwanderung Anfang Mai: Unter Federführung des Lehestener Wandervereins wollen Wanderfreunde aus mehreren Orten in der Umgebung nach Brennersgrün laufen, wo die Waldfinken im Rennsteighaus mit Verpflegung warten. Anlass ist ein besonderes Jubiläum: Am 28. April 1990 war der Rennsteig erstmals nach der deutschen Teilung wieder durchgängig begehbar. Geplant ist das für den 2. Mai, zunächst erfolgt diese Woche die Feinabstimmung mit den Wanderfreunden.

Schon nächste Woche binden die Finken den Osterkranz, bevor in der zweiten Aprilhälfte der traditionelle Frühjahrsputz mit Dorf saubermachen und Maibaum holen ansteht. Auch bei diesem Arbeitseinsatz sind Helfer herzlich willkommen. In Sachen Ortsbildpflege kümmern sie sich jährlich zudem um die Bepflanzung und Oster- beziehungsweise Weihnachtsdekoration an Rennsteighaus und Bushaltestelle, außerdem um die Pflege des Kriegerdenkmals und des Birnstiel-Grabmals auf dem Friedhof. Die Wappen an allen drei Ortseingängen sowie etliche Wanderwegweiser sind ebenfalls von den Waldfinken überholt worden. „Nicht zuletzt laufen wir immer beim Bergmannsfest mit“, sagt die Vorsitzende.

Mutzbraten und „Sauarsch“ beim Dorffest

Wie bewährt, soll Ende Juni wieder das Dorffest stattfinden, „hoffentlich bei nicht ganz so großer Hitze wie letztes Jahr“. Während am Samstag Tanz ist, gibt es Sonntag ein Kinderfest mit wechselndem Motto. Dann spielt auch die Blaskapelle Edelweiß aus Tschirn. „Immer noch zu demselben Freundschaftspreis wie bei ihrem ersten Auftritt nach der Wende“, betont Steffi Gruhner. Der Austausch mit den Nachbarn auf fränkischer Seite ist jedoch nicht nur musikalischer Natur. „Viele Franken schauen auch wegen unserer Thüringer Blechkuchen vorbei“, weiß sie. Abgesehen von der Rezeptur schätzten sie die besonderen Kuchenteller mit zwar recht kleinen Stücken, aber dafür vielen verschiedenen Sorten, wie sie besonders im Osten geläufig sind. Auf den Tellern landen dann außerdem selbst gemachter Mutzbraten und „Sauarsch“ - eine Spezialität, die ziemlich genau das sei, was ihr Name verrate.

Teelichtverkauf für guten Zweck

Abschluss im Jahresplan ist dann das Lichterfest in der Adventszeit, wenn es wiederum im Rennsteighaus besinnlich wird. Bei der letzten Auflage im Dezember kamen durch den Verkauf von Teelichtern gut 170 Euro zusammen. Die Blaskapelle Tschirn legte 50 Euro von ihrer Gage obendrauf, der Verein rundete schließlich auf ganze 600 Euro auf. Diese Geldsumme soll nun zu gleichen Teilen den Fördervereinen der Grundschule und des Kindergartens in Lehesten sowie dem Kinderhospiz Tambach-Dietharz zugutekommen. So haben sie es kürzlich auf der Jahreshauptversammlung beschlossen. Bereits 2019 spendeten die Waldfinken 400 Euro an das Hospiz und 100 Euro für den Spielplatz Elmersteich in der Stadt. „Solange wir im Verein finanziell auskommen, können wir ja auch etwas abgeben“, findet Steffi Gruhner.